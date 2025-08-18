Відео
Головна Fashion Наймодніший парфум осені-2025, який обирають жінки зі смаком

Наймодніший парфум осені-2025, який обирають жінки зі смаком

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 19:29
Трендовий парфум осені-2025 — його обирають жінки з характером
Дівчина наносить парфум на тіло. Фото: Freepik

Жінки завжди шукають "той самий" аромат, який буде віддзеркалювати їхній настрій і підкреслювати індивідуальність. Часом парфуми, якими користуєшся роками, починають здаватися звичними, і тоді виникає бажання знайти щось нове, особливе. Відкриттям для сезону осінь 2025 можна вважати Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 — аромат, який не просто тримається на шкірі, а залишає по собі відчуття розкоші та витонченості.

Новини.LIVE розповість більше про цей розкішний парфум.

Його створив геніальний Франсіс Кюркджян спеціально до ювілею будинку Baccarat, і з того часу він став справжньою легендою у світі парфумерії.

Парфум, що відразу закохає в себе

Baccarat Rouge 540 відкривається легкими нотами жасмину й пряного шафрану. Вони звучать немов прозоре сяйво — ніжно, але з характером. Потім аромат набирає глибини: теплий деревний бурштин створює чуттєве "серце", яке обіймає і заспокоює. Фінальний акорд — благородний білий кедр та смола ялини. Саме вони формують той самий нескінченний шлейф, від якого неможливо відірватися.

Новий парфум, про який усі говорять
Baccarat Rouge 540. Фото: Make.up

Для кого цей парфум

Цей аромат не для "маскування". Він заявляє про себе впевнено і голосно, залишаючи за вами відчуття магнетизму. Baccarat Rouge 540 підходить тим, хто не боїться бути помітним і прагне, щоб кожен їхній вихід запам’ятався.

Чому він буде ідеальний саме восени

Саме в осінню пору Baccarat Rouge 540 розкривається найбільш повно: він поєднує пряність, глибину та легку солодкість, які ідеально резонують із атмосферою сезону.

мода духи тренди аромат стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
