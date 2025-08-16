Топові парфуми на кожен день — аромати, що залишають незабутнє враження

Парфуми Wood Sage & Sea Salt. Фото з Instagram

Підібрати парфуми іноді буває складно, адже вони мають ідеально підкреслювати настрій. Є сім незабутніх варіантів, які підійдуть абсолютно усім — носіть їх хоч кожен день.

Кращі аромати на кожен день

Fleur Narcotique

Цей витончений квітково-мускатний аромат приваблює своєю елегантністю. Верхні ноти — яскраві та свіжі акорди лічі, османтусу та бергамоту. У серці композиції звучать ніжні квіткові ноти півонії, фрезії, квітки апельсина та жасмину. Глибокі й чуттєві — такі парфуми зачаровують романтичністю.

Chanel Chance Eau Tendre

Ніжні, безтурботні та жіночні — ці парфуми сподобаються любителям класики. Соковита айва та іскристий грейпфрут дарують відчуття свіжості, а жасмин та гіацинт у серці аромату роблять композицію просто неповторною.

Парфуми Chanel Chance Eau Tendre. Фото з Instagram

Byredo Gypsy Water

Цей аромат стане справжньою знахідкою для тих, хто любить запах свіжої землі, дрімучих лісів та багать. Яскраві деревні акорди натякають на справжню свободу. Цей парфум для тих, хто хоче поєднати загадковість з розкутістю.

Baccarat Rouge 540

Унікальне поєднання свіжості та солодкості — цей запах підійде тим, хто любить виділятись. Ключові ноти — солодкуватий палений цукор, пряний шафран, квітковий жасмин та теплі деревні й амброві акорди. Звучить незвично, але дорого.

Apple Brandy

Цей парфум — поєднання солодких нот яблука, терпкості бренді, ванілі та рому. Їх ідеально доповнюють свіжий бергамот й кардамон, а також деревні ноти кедра та моху. Розкішно й елегантно.

Парфуми Apple Brandy. Фото з Instagram

Don't Be Shy

Солодке поєднання цукру, карамелі та ванілі робить цей аромат справжнім втіленням романтики. Доповнюють композицію маршмеллоу з квітковими нотами апельсинового цвіту, жасмину, троянди та ірису. Теплий та спокусливий запах, який неможливо забути.

Wood Sage & Sea Salt

Цей парфум — справжнє англійське узбережжя у флаконі. Він відрізняється природністю і свіжістю. Ароматної пікантності додають пряні акорди, а також гіркуватий запах солі та аромат морських водоростей.

