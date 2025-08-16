Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Сім парфумів, які просто зводять з розуму — на кожен день

Сім парфумів, які просто зводять з розуму — на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:45
Топові парфуми на кожен день — аромати, що залишають незабутнє враження
Парфуми Wood Sage & Sea Salt. Фото з Instagram

Підібрати парфуми іноді буває складно, адже вони мають ідеально підкреслювати настрій. Є сім незабутніх варіантів, які підійдуть абсолютно усім — носіть їх хоч кожен день.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращі аромати на кожен день

Fleur Narcotique

Цей витончений квітково-мускатний аромат приваблює своєю елегантністю. Верхні ноти — яскраві та свіжі акорди лічі, османтусу та бергамоту. У серці композиції звучать ніжні квіткові ноти півонії, фрезії, квітки апельсина та жасмину. Глибокі й чуттєві — такі парфуми зачаровують романтичністю.

Chanel Chance Eau Tendre

Ніжні, безтурботні та жіночні — ці парфуми сподобаються любителям класики. Соковита айва та іскристий грейпфрут дарують відчуття свіжості, а жасмин та гіацинт у серці аромату роблять композицію просто неповторною.

Чим пахнуть парфуми Chanel Chance Eau Tendre
Парфуми Chanel Chance Eau Tendre. Фото з Instagram

Byredo Gypsy Water

Цей аромат стане справжньою знахідкою для тих, хто любить запах свіжої землі, дрімучих лісів та багать. Яскраві деревні акорди натякають на справжню свободу. Цей парфум для тих, хто хоче поєднати загадковість з розкутістю.

Baccarat Rouge 540

Унікальне поєднання свіжості та солодкості — цей запах підійде тим, хто любить виділятись. Ключові ноти — солодкуватий палений цукор, пряний шафран, квітковий жасмин та теплі деревні й амброві акорди. Звучить незвично, але дорого.

Apple Brandy

Цей парфум — поєднання солодких нот яблука, терпкості бренді, ванілі та рому. Їх ідеально доповнюють свіжий бергамот й кардамон, а також деревні ноти кедра та моху. Розкішно й елегантно.

Чим пахнуть парфуми Apple Brandy
Парфуми Apple Brandy. Фото з Instagram

Don't Be Shy 

Солодке поєднання цукру, карамелі та ванілі робить цей аромат справжнім втіленням романтики. Доповнюють композицію маршмеллоу з квітковими нотами апельсинового цвіту, жасмину, троянди та ірису. Теплий та спокусливий запах, який неможливо забути.

Wood Sage & Sea Salt

Цей парфум — справжнє англійське узбережжя у флаконі. Він відрізняється природністю і свіжістю. Ароматної пікантності додають пряні акорди, а також гіркуватий запах солі та аромат морських водоростей.

Нагадаємо, раніше ми писали про аромати з найкращим довгим шлейфом.

Також ми розповідали про те, які парфуми від знаменитостей не втрачають популярності.

мода духи парфуми краса аромат
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації