Головна Fashion Парфуми від знаменитостей, що стали новою класикою для багатьох

Парфуми від знаменитостей, що стали новою класикою для багатьох

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:39
Парфуми від зірок — аромати на будь-який смак і настрій
Парфуми. Фото: Freepik

Для зірки мати власний аромат — це як залишити підпис у світі краси. У когось він ніжний і романтичний, а у когось епатажний і гламурний. А деякі з них стали справжньою класикою, яку обожнюють і фанати, і просто поціновувачі хорошого парфуму.

Новини.LIVE зібрали найулюбленіші аромати, створені зірками, які досі не втрачають популярності.

Читайте також:

Гламурні парфуми від світових знаменитостей

Luxe Rush від Періс Хілтон

Періс Хілтон — справжня королева 2000-х, і аромат Luxe Rush, який вона випустила у 2019 році, ідеально це підкреслює. У ньому відчувається розкіш: тут і бергамот із Сицилії, і півонія, і тигрова лілія, і навіть нотки кремового мусу та сандалу. Він жіночний, теплий, і залишає по собі чаруючим шлейф. Створювали аромат разом із парфумером Мішель ДеФіно, адже він точно знає, як пахне "зірковий блиск".

Аромат для розкішних жінок
Luxe Rush від Періс Хілтон. Фото: Make.up

Mod Vanilla від Аріани Ґранде

Ариана Гранде — одна з найуспішніших селебріті у світі парфумерії. Її Mod Vanilla, що вийшов у 2022 році, — це теплий ванільно-амбровий обійм. Добре відчувається соковита слива в серці аромату, яка додає глибини і шику. Хочеться постійно вдихати цей аромат із зап’ястка. Якщо ви любите в міру солодкі парфуми, то це саме вони.

Парфуми, що хочеться вдихати знову і знову
Mod Vanilla від Аріани Ґранде. Фото: Make.up

Purr від Кеті Перрі

Парфум Purr з’явився у 2010-му і з перших днів підкорив своєю формою: флакон у вигляді фіолетової кішечки просто неможливо було не помітити. Але і сам аромат виявився не менш цікавим. Тут і персик, і яблуко, і жасмин, і навіть кокос із мускусом. Такий собі аромат для тих, хто любить трохи побешкетувати, залишаючись чарівною.

Кетті Перрі теж свого часу створила власний парфум
Purr від Кеті Перрі. Фото: Make.up

Still від Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес точно знає, як створювати аромати, що закохують у себе з першої ноти. Її Still, який вийшов ще у 2003 році, — це ніжність і глибина в одному флаконі. Тут відчувається і спеція перцю, і ніжний сандал, а на шкірі залишається м’який мускусний слід.

Лопес презентувала свій аромат у 2003 році
Still від Дженніфер Лопес. Фото: Make.up

Ідеальний варіант на щодень або для вечорів, коли хочеться спокійного, але чарівного аромату.

Раніше ми писали про те, які помилки при виборі парфумів жінки допускають доволі часто.

Також ми повідомляли, чи варто купувати парфуми онлайн і як це робити правильно.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
