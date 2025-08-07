Парфуми від зірок — аромати на будь-який смак і настрій

Парфуми від знаменитостей, що стали новою класикою для багатьох
Для зірки мати власний аромат — це як залишити підпис у світі краси. У когось він ніжний і романтичний, а у когось епатажний і гламурний. А деякі з них стали справжньою класикою, яку обожнюють і фанати, і просто поціновувачі хорошого парфуму.
Гламурні парфуми від світових знаменитостей
Luxe Rush від Періс Хілтон
Періс Хілтон — справжня королева 2000-х, і аромат Luxe Rush, який вона випустила у 2019 році, ідеально це підкреслює. У ньому відчувається розкіш: тут і бергамот із Сицилії, і півонія, і тигрова лілія, і навіть нотки кремового мусу та сандалу. Він жіночний, теплий, і залишає по собі чаруючим шлейф. Створювали аромат разом із парфумером Мішель ДеФіно, адже він точно знає, як пахне "зірковий блиск".
Mod Vanilla від Аріани Ґранде
Ариана Гранде — одна з найуспішніших селебріті у світі парфумерії. Її Mod Vanilla, що вийшов у 2022 році, — це теплий ванільно-амбровий обійм. Добре відчувається соковита слива в серці аромату, яка додає глибини і шику. Хочеться постійно вдихати цей аромат із зап’ястка. Якщо ви любите в міру солодкі парфуми, то це саме вони.
Purr від Кеті Перрі
Парфум Purr з’явився у 2010-му і з перших днів підкорив своєю формою: флакон у вигляді фіолетової кішечки просто неможливо було не помітити. Але і сам аромат виявився не менш цікавим. Тут і персик, і яблуко, і жасмин, і навіть кокос із мускусом. Такий собі аромат для тих, хто любить трохи побешкетувати, залишаючись чарівною.
Still від Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес точно знає, як створювати аромати, що закохують у себе з першої ноти. Її Still, який вийшов ще у 2003 році, — це ніжність і глибина в одному флаконі. Тут відчувається і спеція перцю, і ніжний сандал, а на шкірі залишається м’який мускусний слід.
Ідеальний варіант на щодень або для вечорів, коли хочеться спокійного, але чарівного аромату.
