Парфуми від зірок — аромати на будь-який смак і настрій

Для зірки мати власний аромат — це як залишити підпис у світі краси. У когось він ніжний і романтичний, а у когось епатажний і гламурний. А деякі з них стали справжньою класикою, яку обожнюють і фанати, і просто поціновувачі хорошого парфуму.

Новини.LIVE зібрали найулюбленіші аромати, створені зірками, які досі не втрачають популярності.

Читайте також:

Гламурні парфуми від світових знаменитостей

Luxe Rush від Періс Хілтон

Періс Хілтон — справжня королева 2000-х, і аромат Luxe Rush, який вона випустила у 2019 році, ідеально це підкреслює. У ньому відчувається розкіш: тут і бергамот із Сицилії, і півонія, і тигрова лілія, і навіть нотки кремового мусу та сандалу. Він жіночний, теплий, і залишає по собі чаруючим шлейф. Створювали аромат разом із парфумером Мішель ДеФіно, адже він точно знає, як пахне "зірковий блиск".

Luxe Rush від Періс Хілтон. Фото: Make.up

Mod Vanilla від Аріани Ґранде

Ариана Гранде — одна з найуспішніших селебріті у світі парфумерії. Її Mod Vanilla, що вийшов у 2022 році, — це теплий ванільно-амбровий обійм. Добре відчувається соковита слива в серці аромату, яка додає глибини і шику. Хочеться постійно вдихати цей аромат із зап’ястка. Якщо ви любите в міру солодкі парфуми, то це саме вони.

Mod Vanilla від Аріани Ґранде. Фото: Make.up

Purr від Кеті Перрі

Парфум Purr з’явився у 2010-му і з перших днів підкорив своєю формою: флакон у вигляді фіолетової кішечки просто неможливо було не помітити. Але і сам аромат виявився не менш цікавим. Тут і персик, і яблуко, і жасмин, і навіть кокос із мускусом. Такий собі аромат для тих, хто любить трохи побешкетувати, залишаючись чарівною.

Purr від Кеті Перрі. Фото: Make.up

Still від Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес точно знає, як створювати аромати, що закохують у себе з першої ноти. Її Still, який вийшов ще у 2003 році, — це ніжність і глибина в одному флаконі. Тут відчувається і спеція перцю, і ніжний сандал, а на шкірі залишається м’який мускусний слід.

Still від Дженніфер Лопес. Фото: Make.up

Ідеальний варіант на щодень або для вечорів, коли хочеться спокійного, але чарівного аромату.

