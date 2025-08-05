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Головна Мода П'ять неповторних ароматів — кращі жіночі парфуми усіх часів

П'ять неповторних ароматів — кращі жіночі парфуми усіх часів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 19:50
Кращі парфуми усіх часів — культові аромати, що будуть в моді завжди
Парфуми Chanel №5. Фото: Pexels

Деякі парфуми стали класикою, яка ніколи не вийде з моди. Вони надихають, спокушають та заворожують. Ці культові аромати — поза часом та трендами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі парфуми усіх часів

Dolce & Gabbana Light Blue

Цей аромат з 2000-х, але не втрачає популярності й зараз. Він легкий та майже невагомий, чим подобається багатьом. Початкові ноти яблука в цій композиції переплітаються з кислим лимоном, а далі розкривається ніжний аромат троянди, жасмину та бамбуку.

Zadig & Voltaire This is Her

Цей парфум викликає відчуття нескінченної свободи. Початкові ноти жасмину переплітаються з ніжним рожевим перцем. Серце аромату — каштан та тепла ваніль, що доповнюється яскравими вершковими тонами. Цей аромат справді не схожий ні на один інший.

Чим пахнуть парфуми Zadig & Voltaire This is Her
Парфуми Zadig & Voltaire This is Her. Фото з Instagram

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Цей аромат пахне вишукано та дорого. Ноти класичного тютюну в поєднанні з бобами тонка, ваніллю та какао роблять парфум незабутнім. Сухі фруктові акорди та солодкий деревний сік додають розкішності та п'янкого враження впевненості.

Yves Saint Laurent Opium

Це ще один культовий парфум усіх часів, який вперше представили у 1977 році. Відтоді він завоював велику популярність й досі залишається у фаворитах красунь. Основні ноти оновленої версії — бергамот, мандарин, жасмин та мирра.

Чим пахнуть парфуми Yves Saint Laurent Opium
Парфуми Yves Saint Laurent Opium. Фото з Instagram

Chanel №5

Ці культові парфуми не потребують особливого представлення. Chanel №5 — легенда, яку знають усі. Цей аромат поєднує в собі ніжні квіткові ноти троянди та жасмину. Свіжості додають цитруси й ваніль, які створюють просто неймовірний шлейф.

Нагадаємо, раніше ми писали про новий розкішний парфум від Селени Гомес.

Також ми розповідали про улюблений аромат української співачки Злати Огнєвич.

мода парфуми краса аромат запах
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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