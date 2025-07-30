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Головна Мода Селена Гомес створила власний парфум, що передає її настрій

Селена Гомес створила власний парфум, що передає її настрій

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:53
Новий парфум від Селени Гомес, що може стати культовим — дуже особливий
Парфум та бальзами від бренду Rare Beauty. Фото: Instagram/rarebeauty

Чарівна Селена Гомес, відома не лише як співачка, а і як засновниця бренду Rare Beauty, вирішила зробити ще один крок у б’юті-світі — створити аромат, який дійсно заслуговує на увагу. Вже 7 серпня вона представить Rare Eau de Parfum — перший розкішний парфум бренду, що з'явиться на сайті RareBeauty.com та в обраних магазинах у різних країнах. Це не просто ще один флакон на полиці — це початок нової історії Rare Beauty.

Новини.LIVE розповість про цей аромат більше.

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Який він — аромат від Селени Гомес

Це настрій, який змінюється разом із вами. У перші секунди ви відчуєте солодку карамель, хрусткі фісташки й ледь помітну перчинку. Згодом аромат розкриється м’якою ваніллю, теплим імбиром і какао, а далі залишить за собою глибокий шлейф сандалу, бобів тонка і мускусу, що нагадує запах шкіри.

Як було заявлено, парфум тримається до 12 годин і змінюється залежно від вашого дня, настрою чи навіть погоди. Він однаково пасує для спокійного ранку вдома чи зустрічі з друзями ввечері.

Аромат від Селени Гомес однаково пасує для кожної події
Парфум Селени Гомес. Фото з Instagram

Дизайн теж не випадковий. Форма флакона — округла, з елегантною золотою кришечкою. І що важливо — флакон зробили з урахуванням ергономіки. Його зручно тримати, а натискати ще простіше. Над цим працювали разом із терапевтами для людей, які мають обмеження рухливості рук. І це ще одне підтвердження, що Rare Beauty дійсно піклується про всіх.

До речі, до парфуму додаються чотири ароматні бальзами: амброва ваніль, цвіт півонії, свіжий бергамот і деревний дуб. Їх можна наносити окремо чи поверх аромату — так ви зможете змінювати звучання Rare Eau de Parfum залежно від того, чого вам хочеться саме сьогодні.

Раніше ми писали про те, чому фахівців не радять наносити парфуми на волосся.

Також ми повідомляли, що кожному Знаку Зодіаку пасує різний аромат.

мода духи Селена Гомес аромат стиль запах
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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