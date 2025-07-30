Новий парфум від Селени Гомес, що може стати культовим — дуже особливий

Парфум та бальзами від бренду Rare Beauty. Фото: Instagram/rarebeauty

Чарівна Селена Гомес, відома не лише як співачка, а і як засновниця бренду Rare Beauty, вирішила зробити ще один крок у б’юті-світі — створити аромат, який дійсно заслуговує на увагу. Вже 7 серпня вона представить Rare Eau de Parfum — перший розкішний парфум бренду, що з'явиться на сайті RareBeauty.com та в обраних магазинах у різних країнах. Це не просто ще один флакон на полиці — це початок нової історії Rare Beauty.

Новини.LIVE розповість про цей аромат більше.

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Це настрій, який змінюється разом із вами. У перші секунди ви відчуєте солодку карамель, хрусткі фісташки й ледь помітну перчинку. Згодом аромат розкриється м’якою ваніллю, теплим імбиром і какао, а далі залишить за собою глибокий шлейф сандалу, бобів тонка і мускусу, що нагадує запах шкіри.

Як було заявлено, парфум тримається до 12 годин і змінюється залежно від вашого дня, настрою чи навіть погоди. Він однаково пасує для спокійного ранку вдома чи зустрічі з друзями ввечері.

Парфум Селени Гомес. Фото з Instagram

Дизайн теж не випадковий. Форма флакона — округла, з елегантною золотою кришечкою. І що важливо — флакон зробили з урахуванням ергономіки. Його зручно тримати, а натискати ще простіше. Над цим працювали разом із терапевтами для людей, які мають обмеження рухливості рук. І це ще одне підтвердження, що Rare Beauty дійсно піклується про всіх.

До речі, до парфуму додаються чотири ароматні бальзами: амброва ваніль, цвіт півонії, свіжий бергамот і деревний дуб. Їх можна наносити окремо чи поверх аромату — так ви зможете змінювати звучання Rare Eau de Parfum залежно від того, чого вам хочеться саме сьогодні.

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