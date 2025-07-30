Новый парфюм от Селены Гомес, который может стать культовым — очень особенный

Парфюм и бальзамы от бренда Rare Beauty. Фото: Instagram/rarebeauty

Очаровательная Селена Гомес, известная не только как певица, но и как основательница бренда Rare Beauty, решила сделать еще один шаг в бьюти-мире — создать аромат, который действительно заслуживает внимания. Уже 7 августа она представит Rare Eau de Parfum — первый роскошный парфюм бренда, который появится на сайте RareBeauty.com и в избранных магазинах в разных странах. Это не просто еще один флакон на полке — это начало новой истории Rare Beauty.

Новини.LIVE расскажет об этом аромате больше.

Реклама

Читайте также:

Какой он — аромат от Селены Гомес

Это настроение, которое меняется вместе с вами. В первые секунды вы почувствуете сладкую карамель, хрустящие фисташки и едва заметную перчинку. Со временем аромат раскроется мягкой ванилью, теплым имбирем и какао, а дальше оставит за собой глубокий шлейф сандала, бобов тонка и мускуса, напоминающий запах кожи.

Как было заявлено, парфюм держится до 12 часов и меняется в зависимости от вашего дня, настроения или даже погоды. Он одинаково подходит для спокойного утра дома или встречи с друзьями вечером.

Парфюм Селени Гомес. Фото из Instagram

Дизайн тоже не случайный. Форма флакона — округлая, с элегантной золотой крышечкой. И что важно — флакон сделали с учетом эргономики. Его удобно держать, а нажимать еще проще. Над этим работали вместе с терапевтами для людей, которые имеют ограничения подвижности рук. И это еще одно подтверждение, что Rare Beauty действительно заботится обо всех.

Кстати, к духам прилагаются четыре ароматных бальзама: амбровая ваниль, цвет пиона, свежий бергамот и древесный дуб. Их можно наносить отдельно или поверх аромата — так вы сможете менять звучание Rare Eau de Parfum в зависимости от того, чего вам хочется именно сегодня.

Ранее мы писали о том, почему специалисты не советуют наносить духи на волосы.

Также мы сообщали, что каждому Знаку Зодиака подходит разный аромат.