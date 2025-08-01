Парфуми, що діють як афродизіак — його обрала собі Злата Огнєвич

Співачка Злата Огнєвич назвала парфум, у який закохана
Одна з найбільш відомих українських співачок, Злата Огнєвич, вирішила поділитися з фанатами своїм маленьким б’юті-секретом. Вона розкрила, які парфуми носить останнім часом, і зізналася, що вони буквально підкорили її серце. Мова йде про аромат Né Il Giorno Né L'Ora з колекції UNUM.
Новини.LIVE розповість більше про цей парфум.
Який парфум підкорив серце Злати Огнєвич
Злата зізналась, цей запах діє на неї як афродизіак. Він ніжний, глибокий і водночас дуже особистий — настільки, що, вдихаючи його, вона відчуває особливий стан. Випущений у 2023 році в Італії, цей парфум належить до категорії унісекс і поєднує цитрусові та ароматичні ноти.
Його багатогранна композиція розкривається поступово:
- перші акорди — мускус, сандал, амбра й боби тонка створюють теплу, оксамитову основу;
- у серці звучить жасмин, троянда, ірис і легкі морські ноти — вони додають ніжності й чуттєвості;
- фінал дарує кедр, бергамот, конвалію, кардамон, гальбанум і лимон — яскравий акцент, який залишає після себе довгу емоційну хвилю.
Né Il Giorno Né L'Ora — це не просто парфуми, а роздуми про одне з найсильніших почуттів людини — страх. Це про той стан, коли людина заглядає у свою глибину, стикається з хаосом і суперечностями, але знаходить у цьому свободу та справжнє "я".
Дизайн флакона цих парфумів відповідає характеру композиції. Срібний флакон захований у чорний оксамитовий мішечок, запаяний плівкою. У комплекті додаються ножиці, щоб розкрити аромат — символічний ритуал, який ніби запрошує до особистої зустрічі з собою.
Цей парфум не для натовпу. Він для тих, хто готовий залишитися наодинці зі своїми емоціями, зняти маски й подивитися у власну глибину. Злата Огнєвич вже знайшла в ньому щось дуже своє. І, здається, саме ця відвертість і робить аромат таким особливим.
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