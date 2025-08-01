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Головна Мода Співачка Злата Огнєвич назвала парфум, у який закохана

Співачка Злата Огнєвич назвала парфум, у який закохана

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 19:48
Парфуми, що діють як афродизіак — його обрала собі Злата Огнєвич
Злата Огнєвич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Одна з найбільш відомих українських співачок, Злата Огнєвич, вирішила поділитися з фанатами своїм маленьким б’юті-секретом. Вона розкрила, які парфуми носить останнім часом, і зізналася, що вони буквально підкорили її серце. Мова йде про аромат Né Il Giorno Né L'Ora з колекції UNUM.

Новини.LIVE розповість більше про цей парфум. 

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Який парфум підкорив серце Злати Огнєвич

Злата зізналась, цей запах діє на неї як афродизіак. Він ніжний, глибокий і водночас дуже особистий — настільки, що, вдихаючи його, вона відчуває особливий стан. Випущений у 2023 році в Італії, цей парфум належить до категорії унісекс і поєднує цитрусові та ароматичні ноти. 

Злата Огнєвич назвала свій улюблений парфум
Парфум Огнєвич. Фото з Instagram

Його багатогранна композиція розкривається поступово:

  • перші акорди — мускус, сандал, амбра й боби тонка створюють теплу, оксамитову основу;
  • у серці звучить жасмин, троянда, ірис і легкі морські ноти — вони додають ніжності й чуттєвості;
  • фінал дарує кедр, бергамот, конвалію, кардамон, гальбанум і лимон — яскравий акцент, який залишає після себе довгу емоційну хвилю.

Né Il Giorno Né L'Ora — це не просто парфуми, а роздуми про одне з найсильніших почуттів людини — страх. Це про той стан, коли людина заглядає у свою глибину, стикається з хаосом і суперечностями, але знаходить у цьому свободу та справжнє "я".

Парфум, що дивує своєю композицією
Né Il Giorno Né L'Ora. Фото з соціальних мереж

Дизайн флакона цих парфумів відповідає характеру композиції. Срібний флакон захований у чорний оксамитовий мішечок, запаяний плівкою. У комплекті додаються ножиці, щоб розкрити аромат — символічний ритуал, який ніби запрошує до особистої зустрічі з собою.

Цей парфум не для натовпу. Він для тих, хто готовий залишитися наодинці зі своїми емоціями, зняти маски й подивитися у власну глибину. Злата Огнєвич вже знайшла в ньому щось дуже своє. І, здається, саме ця відвертість і робить аромат таким особливим.

Раніше ми писали про те, на що звертати увагу при виборі парфумів онлайн.

Також ми повідомляли, яким новим парфумом здивувала Селена Гомес.

мода знаменитості духи аромат стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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