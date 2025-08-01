Парфуми, що діють як афродизіак — його обрала собі Злата Огнєвич

Злата Огнєвич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Одна з найбільш відомих українських співачок, Злата Огнєвич, вирішила поділитися з фанатами своїм маленьким б’юті-секретом. Вона розкрила, які парфуми носить останнім часом, і зізналася, що вони буквально підкорили її серце. Мова йде про аромат Né Il Giorno Né L'Ora з колекції UNUM.

Новини.LIVE розповість більше про цей парфум.

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Злата зізналась, цей запах діє на неї як афродизіак. Він ніжний, глибокий і водночас дуже особистий — настільки, що, вдихаючи його, вона відчуває особливий стан. Випущений у 2023 році в Італії, цей парфум належить до категорії унісекс і поєднує цитрусові та ароматичні ноти.

Парфум Огнєвич. Фото з Instagram

Його багатогранна композиція розкривається поступово:

перші акорди — мускус, сандал, амбра й боби тонка створюють теплу, оксамитову основу;

у серці звучить жасмин, троянда, ірис і легкі морські ноти — вони додають ніжності й чуттєвості;

фінал дарує кедр, бергамот, конвалію, кардамон, гальбанум і лимон — яскравий акцент, який залишає після себе довгу емоційну хвилю.

Né Il Giorno Né L'Ora — це не просто парфуми, а роздуми про одне з найсильніших почуттів людини — страх. Це про той стан, коли людина заглядає у свою глибину, стикається з хаосом і суперечностями, але знаходить у цьому свободу та справжнє "я".

Né Il Giorno Né L'Ora. Фото з соціальних мереж

Дизайн флакона цих парфумів відповідає характеру композиції. Срібний флакон захований у чорний оксамитовий мішечок, запаяний плівкою. У комплекті додаються ножиці, щоб розкрити аромат — символічний ритуал, який ніби запрошує до особистої зустрічі з собою.

Цей парфум не для натовпу. Він для тих, хто готовий залишитися наодинці зі своїми емоціями, зняти маски й подивитися у власну глибину. Злата Огнєвич вже знайшла в ньому щось дуже своє. І, здається, саме ця відвертість і робить аромат таким особливим.

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