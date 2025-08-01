Парфюм, что действует как афродизиак — его выбрала себе Злата Огневич

Певица Злата Огневич назвала парфюм, в который влюблена
Одна из самых известных украинских певиц, Злата Огневич, решила поделиться с фанатами своим маленьким бьюти-секретом. Она раскрыла, какие духи носит в последнее время, и призналась, что они буквально покорили ее сердце. Речь идет об аромате Né Il Giorno Né L'Ora из коллекции UNUM.
Новини.LIVE расскажет больше об этих духах.
Какой парфюм покорил сердце Златы Огневич
Злата призналась, этот запах действует на нее как афродизиак. Он нежный, глубокий и в то же время очень личный — настолько, что, вдыхая его, она испытывает особое состояние. Выпущенный в 2023 году в Италии, этот парфюм относится к категории унисекс и сочетает цитрусовые и ароматические ноты.
Его многогранная композиция раскрывается постепенно:
- первые аккорды — мускус, сандал, амбра и бобы тонка создают теплую, бархатную основу;
- в сердце звучит жасмин, роза, ирис и легкие морские ноты — они добавляют нежности и чувственности;
- финал дарит кедр, бергамот, ландыш, кардамон, гальбанум и лимон — яркий акцент, который оставляет после себя долгую эмоциональную волну.
Né Il Giorno Né L'Ora — это не просто парфюм, а размышления об одном из самых сильных чувств человека — страхе. Это о том состоянии, когда человек заглядывает в свою глубину, сталкивается с хаосом и противоречиями, но находит в этом свободу и истинное "я".
Дизайн флакона этого парфюма соответствует характеру композиции. Серебряный флакон спрятан в черный бархатный мешочек, запаянный пленкой. В комплекте прилагаются ножницы, чтобы раскрыть аромат — символический ритуал, который будто приглашает к личной встрече с собой.
Этот парфюм не для толпы. Он для тех, кто готов остаться наедине со своими эмоциями, снять маски и посмотреть в собственную глубину. Злата Огневич уже нашла в нем что-то очень свое. И, кажется, именно эта откровенность и делает аромат таким особенным.
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