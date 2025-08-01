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Главная Мода Певица Злата Огневич назвала парфюм, в который влюблена

Певица Злата Огневич назвала парфюм, в который влюблена

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 19:48
Парфюм, что действует как афродизиак — его выбрала себе Злата Огневич
Злата Огневич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Одна из самых известных украинских певиц, Злата Огневич, решила поделиться с фанатами своим маленьким бьюти-секретом. Она раскрыла, какие духи носит в последнее время, и призналась, что они буквально покорили ее сердце. Речь идет об аромате Né Il Giorno Né L'Ora из коллекции UNUM.

Новини.LIVE расскажет больше об этих духах.

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Какой парфюм покорил сердце Златы Огневич

Злата призналась, этот запах действует на нее как афродизиак. Он нежный, глубокий и в то же время очень личный — настолько, что, вдыхая его, она испытывает особое состояние. Выпущенный в 2023 году в Италии, этот парфюм относится к категории унисекс и сочетает цитрусовые и ароматические ноты.

Злата Огнєвич назвала свій улюблений парфум
Парфюм Огневич. Фото из Instagram

Его многогранная композиция раскрывается постепенно:

  • первые аккорды — мускус, сандал, амбра и бобы тонка создают теплую, бархатную основу;
  • в сердце звучит жасмин, роза, ирис и легкие морские ноты — они добавляют нежности и чувственности;
  • финал дарит кедр, бергамот, ландыш, кардамон, гальбанум и лимон — яркий акцент, который оставляет после себя долгую эмоциональную волну.

Né Il Giorno Né L'Ora — это не просто парфюм, а размышления об одном из самых сильных чувств человека — страхе. Это о том состоянии, когда человек заглядывает в свою глубину, сталкивается с хаосом и противоречиями, но находит в этом свободу и истинное "я".

Парфум, що дивує своєю композицією
Né Il Giorno Né L'Ora. Фото из социальных сетей

Дизайн флакона этого парфюма соответствует характеру композиции. Серебряный флакон спрятан в черный бархатный мешочек, запаянный пленкой. В комплекте прилагаются ножницы, чтобы раскрыть аромат — символический ритуал, который будто приглашает к личной встрече с собой.

Этот парфюм не для толпы. Он для тех, кто готов остаться наедине со своими эмоциями, снять маски и посмотреть в собственную глубину. Злата Огневич уже нашла в нем что-то очень свое. И, кажется, именно эта откровенность и делает аромат таким особенным.

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мода знаменитости духи аромат стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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