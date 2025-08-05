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Главная Мода Пять неповторимых ароматов — лучшие женские духи всех времен

Пять неповторимых ароматов — лучшие женские духи всех времен

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:50
Лучшие духи всех времен — культовые ароматы, которые будут в моде всегда
Парфюм Chanel №5. Фото: Pexels

Некоторые духи стали классикой, которая никогда не выйдет из моды. Они вдохновляют, соблазняют и завораживают. Эти культовые ароматы — вне времени и трендов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие духи всех времен

Dolce & Gabbana Light Blue

Этот аромат из 2000-х, но не теряет популярности и сейчас. Он легкий и почти невесомый, чем нравится многим. Начальные ноты яблока в этой композиции переплетаются с кислым лимоном, а дальше раскрывается нежный аромат розы, жасмина и бамбука.

Zadig & Voltaire This is Her

Этот парфюм вызывает ощущение бесконечной свободы. Начальные ноты жасмина переплетаются с нежным розовым перцем. Сердце аромата — каштан и теплая ваниль, дополняемая яркими сливочными тонами. Этот аромат действительно не похож ни на один другой.

Чим пахнуть парфуми Zadig & Voltaire This is Her
Духи Zadig & Voltaire This is Her. Фото из Instagram

Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille

Этот аромат пахнет изысканно и дорого. Ноты классического табака в сочетании с бобами тонка, ванилью и какао делают парфюм незабываемым. Сухие фруктовые аккорды и сладкий древесный сок добавляют роскошности и пьянящего впечатления уверенности.

Yves Saint Laurent Opium

Это еще один культовый парфюм всех времен, который впервые был представлен в 1977 году. С тех пор он завоевал большую популярность и до сих пор остается в фаворитах красавиц. Основные ноты обновленной версии — бергамот, мандарин, жасмин и мирра.

Чим пахнуть парфуми Yves Saint Laurent Opium
Парфюм Yves Saint Laurent Opium. Фото из Instagram

Chanel №5

Эти культовые духи не нуждаются в особом представлении. Chanel №5 — легенда, которую знают все. Этот аромат сочетает в себе нежные цветочные ноты розы и жасмина. Свежести добавляют цитрусы и ваниль, которые создают просто невероятный шлейф.

Напомним, ранее мы писали о новом роскошном парфюме от Селены Гомес.

Также мы рассказывали о любимом аромате украинской певицы Златы Огневич.

мода духи красота аромат запах
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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