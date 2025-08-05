Лучшие духи всех времен — культовые ароматы, которые будут в моде всегда

Пять неповторимых ароматов — лучшие женские духи всех времен
Некоторые духи стали классикой, которая никогда не выйдет из моды. Они вдохновляют, соблазняют и завораживают. Эти культовые ароматы — вне времени и трендов.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие духи всех времен
Dolce & Gabbana Light Blue
Этот аромат из 2000-х, но не теряет популярности и сейчас. Он легкий и почти невесомый, чем нравится многим. Начальные ноты яблока в этой композиции переплетаются с кислым лимоном, а дальше раскрывается нежный аромат розы, жасмина и бамбука.
Zadig & Voltaire This is Her
Этот парфюм вызывает ощущение бесконечной свободы. Начальные ноты жасмина переплетаются с нежным розовым перцем. Сердце аромата — каштан и теплая ваниль, дополняемая яркими сливочными тонами. Этот аромат действительно не похож ни на один другой.
Tom Ford Private Blend Tobacco Vanille
Этот аромат пахнет изысканно и дорого. Ноты классического табака в сочетании с бобами тонка, ванилью и какао делают парфюм незабываемым. Сухие фруктовые аккорды и сладкий древесный сок добавляют роскошности и пьянящего впечатления уверенности.
Yves Saint Laurent Opium
Это еще один культовый парфюм всех времен, который впервые был представлен в 1977 году. С тех пор он завоевал большую популярность и до сих пор остается в фаворитах красавиц. Основные ноты обновленной версии — бергамот, мандарин, жасмин и мирра.
Chanel №5
Эти культовые духи не нуждаются в особом представлении. Chanel №5 — легенда, которую знают все. Этот аромат сочетает в себе нежные цветочные ноты розы и жасмина. Свежести добавляют цитрусы и ваниль, которые создают просто невероятный шлейф.
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