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Головна Мода Ви обираєте парфум неправильно — помилки, які допускає більшість

Ви обираєте парфум неправильно — помилки, які допускає більшість

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:50
Помилки, які заважають обрати хороший аромат — що варто враховувати
Дівчина обирає парфуми. Фото: Freepik

Нерідко буває таке, що дівчина обирає ідеальний для себе парфум і купує його, а вже через кілька годин він перестає їй подобатись. Це стається через помилки, які допускають під час вибору аромату.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Помилки при виборі аромату

Використовувати тестер-папір

На папері парфуми не розкриваються по-справжньому. Саме тому під час тестування наносьте аромат на шкіру. Так ви відчуєте всі нотки та зрозумієте, чи вони вам подобаються.

Вибирати аромат із кимось

Кожен сприймає запахи по-своєму. Смак подруги чи сестри може кардинально відрізнятись від вашого, і зрештою ви купите геть не те, чого насправді хотіли.

Помилки при виборі аромату
Парфуми. Фото: Freepik

Наносити кілька ароматів на одну руку 

Не варто наносити парфуми на одну руку, навіть якщо це різні місця. Композиції просто змішаються та остаточно зіб'ють вас із пантелику.

Пробувати багато парфумів за раз

Не варто намагатись за один похід в магазин знайти свій ідеальний парфум, перепробувавши десятки різних ароматів. Спробуйте спочатку 2-3 й поверніться пізніше, аби вибрати справді те, що вам сподобається.

Швидко брати те, що сподобалось

Багато хто робить висновок про аромат за першими верхніми нотами. Однак робити цього не варто. Дайте парфуму час розкритися, щоб оцінити повну композицію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який парфум личить кожному знаку Зодіаку.

Також ми розповідали про те, які аромати лише зіпсують образ і роздратують усіх.

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Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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