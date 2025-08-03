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Главная Мода Вы выбираете парфюм неверно — какие ошибки допускает большинство

Вы выбираете парфюм неверно — какие ошибки допускает большинство

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:50
Ошибки, которые мешают выбрать хороший аромат — что стоит учитывать
Девушка выбирает духи. Фото: Freepik

Нередко бывает такое, что девушка выбирает идеальный для себя парфюм и покупает его, а уже через несколько часов он перестает ей нравиться. Это происходит из-за ошибок, которые допускают при выборе аромата.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Ошибки при выборе аромата

Использовать тестер-бумагу

На бумаге духи не раскрываются по-настоящему. Именно поэтому во время тестирования наносите аромат на кожу. Так вы почувствуете все нотки и поймете, нравятся ли они вам.

Выбирать аромат с кем-то

Каждый воспринимает запахи по-своему. Вкус подруги или сестры может кардинально отличаться от вашего и в конце концов вы купите совсем не то, чего на самом деле хотели.

Помилки при виборі аромату
Духи. Фото: Freepik

Наносить несколько ароматов на одну руку

Не стоит наносить духи на одну руку, даже если это разные места. Композиции просто смешаются и окончательно собьют вас с толку.

Пробовать много духов за раз

Не стоит пытаться за один поход в магазин найти свой идеальный парфюм, перепробовав десятки разных ароматов. Попробуйте сначала 2-3 и вернитесь позже, чтобы выбрать действительно то, что вам понравится.

Быстро брать то, что понравилось

Многие делают вывод об аромате по первым верхним нотам. Однако делать этого не стоит. Дайте парфюму время раскрыться, чтобы оценить полную композицию.

Напомним, ранее мы писали о том, какой парфюм подходит каждому знаку Зодиака.

Также мы рассказывали о том, какие ароматы только испортят образ и раздражают всех.

советы духи красота аромат запах
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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