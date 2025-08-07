Видео
Главная Fashion Духи от знаменитостей, что стали новой классикой для многих

Духи от знаменитостей, что стали новой классикой для многих

Дата публикации 7 августа 2025 19:39
Духи от звезд — ароматы на любой вкус и настроение
Духи. Фото: Freepik

Для звезды иметь собственный аромат — это как оставить подпись в мире красоты. У кого-то он нежный и романтичный, а у кого-то эпатажный и гламурный. А некоторые из них стали настоящей классикой, которую обожают и фанаты, и просто ценители хорошего парфюма.

Новини.LIVE собрали самые любимые ароматы, созданные звездами, которые до сих пор не теряют популярности.

Читайте также:

Гламурные духи от мировых знаменитостей

Luxe Rush от Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон — настоящая королева 2000-х, и аромат Luxe Rush, который она выпустила в 2019 году, идеально это подчеркивает. В нем чувствуется роскошь: здесь и бергамот из Сицилии, и пион, и тигровая лилия, и даже нотки кремового мусса и сандала. Он женственный, теплый, и оставляет после себя чарующий шлейф. Создавали аромат вместе с парфюмером Мишель ДеФино, ведь он точно знает, как пахнет "звездный блеск".

Аромат для розкішних жінок
Luxe Rush от Пэрис Хилтон. Фото: Make.up

Mod Vanilla от Арианы Гранде

Ариана Гранде — одна из самых успешных селебрити в мире парфюмерии. Ее Mod Vanilla, вышедший в 2022 году, — это теплое ванильно-амбровое объятие. Хорошо чувствуется сочная слива в сердце аромата, которая добавляет глубины и шика. Хочется постоянно вдыхать этот аромат с запястья. Если вы любите в меру сладкие духи, то это именно они.

Парфуми, що хочеться вдихати знову і знову
Mod Vanilla от Арианы Гранде. Фото: Make.up

Purr от Кэти Перри

Парфюм Purr появился в 2010-м и с первых дней покорил своей формой: флакон в виде фиолетовой кошечки просто невозможно было не заметить. Но и сам аромат оказался не менее интересным. Здесь и персик, и яблоко, и жасмин, и даже кокос с мускусом. Такой себе аромат для тех, кто любит немного пошалить, оставаясь очаровательной.

Кетті Перрі теж свого часу створила власний парфум
Purr от Кэти Перри. Фото: Make.up

Still от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес точно знает, как создавать ароматы, влюбляющие в себя с первой ноты. Ее Still, который вышел еще в 2003 году, — это нежность и глубина в одном флаконе. Здесь чувствуется и специя перца, и нежный сандал, а на коже остается мягкий мускусный след.

Лопес презентувала свій аромат у 2003 році
Still от Дженнифер Лопес. Фото: Make.up

Идеальный вариант на каждый день или для вечеров, когда хочется спокойного, но обаятельного аромата.

Ранее мы писали о том, какие ошибки при выборе духов женщины допускают довольно часто.

Также мы сообщали, стоит ли покупать духи онлайн и как это делать правильно.

мода знаменитости духи аромат стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
