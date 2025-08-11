Відео
Аромати, які можуть зіпсувати про вас перше враження

Дата публікації: 11 серпня 2025 10:40
Парфуми, що псують імідж — більшість навіть не підозрювали
Флакон парфумів. Фото: Freepik

Для жінки хороший парфум — як останній штрих у картині. Він здатен додати впевненості, підкреслити стиль, створити загадкову ауру навколо вас. Але варто промахнутися з вибором — і навіть найкраща сукня, макіяж та усмішка не врятують враження.

Новини.LIVE пояснить, яких ароматів краще уникати.

Запахи, як відштовхують людей

Психологи наголошують, що чоловіків найбільше відштовхують важкі, задушливі та нудотні запахи. Це насичені квіткові аромати на кшталт солодкої троянди, гвоздики, апельсинової квітки або спецій, які нагадують полицю зі східними прянощами. Вони можуть бути чудові у флаконі, але в реальному житті часто "перекривають кисень". Навіть приємний аромат у великій кількості може зіграти проти вас.

Наприклад, ви приходите в затишне кафе на побачення, нахиляєтесь ближче, щоб щось прошепотіти, а чоловік замість того, щоб зловити ваш настрій, ловить хвилю занадто густого шлейфу, від якого починає паморочитися в голові. Такий "ефект" складно виправити — хіба що піти й прийняти душ.

Не найкращий вибір парфумів для побачення
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Ще одна пастка — модні унісекс-парфуми. Вони й справді стильні, але іноді чоловік підсвідомо відчуває, що від жінки пахне "по-чоловічому". І навіть якщо це просто стильний задум, у його уяві може з’явитися образ іншого чоловіка. Якщо не любите солодкі жіночі аромати, то просто обирайте глибокі деревні або делікатні східні ноти з легкою пряністю.

Які аромати в парфумах можуть зіпсувати враження про вас
Жіночі парфуми. Фото: Freepik

Мускус — ще один спірний інгредієнт. У природному вигляді, коли він відчувається від чистої шкіри, він приваблює. Але синтетичний мускус у парфумах часто звучить грубо й навіть викликає неприємні відчуття. Не забувайте і про асоціації. Запах ванілі, пачулі чи бергамоту у когось може викликати теплі спогади про бабусину кухню, а у когось неприємні моменти дитинства.

Тут усе індивідуально. Але є більш безпечні варіанти: ягоди, фрукти, лісові відтінки. Вони найчастіше нагадують про відпочинок, прогулянки на природі або щасливі моменти літа.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
