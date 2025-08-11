Видео
Ароматы, которые могут испортить о вас первое впечатление

Ua ru
11 августа 2025 10:40
Духи, портящие имидж - большинство даже не подозревали
Флакон духов. Фото: Freepik

Для женщины хороший парфюм — как последний штрих в картине. Он способен придать уверенности, подчеркнуть стиль, создать загадочную ауру вокруг вас. Но стоит промахнуться с выбором и даже лучшее платье, макияж и улыбка не спасут впечатление.

Новини.LIVE объяснит, каких ароматов лучше избегать.

Запахи, которые отталкивают людей

Психологи отмечают, что мужчин больше всего отталкивают тяжелые, удушливые и приторные запахи. Это насыщенные цветочные ароматы вроде сладкой розы, гвоздики, апельсинового цветка или специй, которые напоминают полку с восточными пряностями. Они могут быть великолепны во флаконе, но в реальной жизни часто "перекрывают кислород". Даже приятный аромат в большом количестве может сыграть против вас.

Представьте, вы приходите в уютное кафе на свидание, наклоняетесь ближе, чтобы что-то прошептать, а мужчина вместо того, чтобы поймать ваше настроение, ловит волну слишком густого шлейфа, от которого начинает кружиться голова. Такой "эффект" сложно исправить — разве что пойти и принять душ.

Не найкращий вибір парфумів для побачення
Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

Еще одна ловушка — модные унисекс-парфюмы. Они и правда стильные, но иногда мужчина подсознательно чувствует, что от женщины пахнет "по-мужски". И даже если это просто стильная задумка, в его воображении может появиться образ другого мужчины. Если не любите сладкие женские ароматы, то просто выбирайте глубокие древесные или деликатные восточные ноты с легкой пряностью.

Які аромати в парфумах можуть зіпсувати враження про вас
Женские духи. фото: Freepik

Мускус — еще один спорный ингредиент. В естественном виде, когда он ощущается от чистой кожи, он привлекает. Но синтетический мускус в духах часто звучит грубо и даже вызывает неприятные ощущения. Не забывайте и об ассоциациях. Запах ванили, пачули или бергамота у кого-то может вызвать теплые воспоминания о бабушкиной кухне, а у кого-то неприятные моменты детства.

Здесь все индивидуально. Но есть более безопасные варианты: ягоды, фрукты, лесные оттенки. Они чаще всего напоминают об отдыхе, прогулках на природе или счастливых моментах лета.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
