Головна Fashion Топ стійких ароматів з неймовірним шлейфом — їх всі обожнюють

Топ стійких ароматів з неймовірним шлейфом — їх всі обожнюють

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 19:40
Парфуми, які залишають після себе довгий шлейф — ці аромати вразять усіх
Парфуми Addictive Vibration Initio. Фото: Pexels

Деякі парфуми мають настільки стійкий шлейф, що він не зникає протягом дня та привертає увагу всіх. Ці аромати надихають, додають сміливості та впевненості в собі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі парфуми зі шлейфом

Seta Moresque

Цей аромат дуже ніжний та милий, але при цьому має стійкий аромат з довгим шлейфом. В ньому розкриваються ноти м'якої лимонної ванілі, бурштинової амбри та солодкої мірри. Ноти сандала та ароматного шафрану ідеально поєднуються з повітряною розсипчастою пудрою.

Porpora Tiziana Terenzi

Цей аромат заслужено вважають дуже стійким та сильним. Він пахне дорого й розкішно та підійде впевненим в собі жінкам. У парфумі поєднуються ноти томної рози, смолисто-димного ладану та бальзамічного пачулі з квітково-фруктовою солодкістю.

Чим пахнуть парфуми Porpora Tiziana Terenzi
Парфуми Porpora Tiziana Terenzi. Фото з Instagram

Guidance Amouage

Цей парфум вважається одним з лідерів за стійкістю та шлейфом. Він відчувається, як густий, насичений та смолистий аромат, крізь який пробивається фруктова свіжість стиглої груші. Далі ноти стають ніжними — ваніль, абрикос, та квіткові мотиви.

Tuberoza Nishane

Цей запах просто зводить з розуму. Він солодко-терпкий та подекуди гірко-трав'янистий й має довгий стійкий шлейф. Цей парфум пряний, м'який, ніжно-вершковий та укутаний деревно-амбровою вуаллю — загадковий і складний.

Чим пахнуть парфуми Tuberoza Nishane
Парфуми Tuberoza Nishane. Фото з Instagram

Addictive Vibration Initio

Цей аромат має розкішний та яскравий шлейф. В ньому переплітається яблуневий цвіт, ванільна орхідея та терпкий апельсин, залитих тягучим медом. Цей аромат максимально жіночний та точно притягне до вас увагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять кращих парфумів усіх часів, які вражають неповторністю.

Також ми розповідали про те, які парфуми краще не обирати, адже вони лише усіх дратують.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
