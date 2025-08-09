Парфуми, які залишають після себе довгий шлейф — ці аромати вразять усіх

Парфуми Addictive Vibration Initio. Фото: Pexels

Деякі парфуми мають настільки стійкий шлейф, що він не зникає протягом дня та привертає увагу всіх. Ці аромати надихають, додають сміливості та впевненості в собі.

Кращі парфуми зі шлейфом

Seta Moresque

Цей аромат дуже ніжний та милий, але при цьому має стійкий аромат з довгим шлейфом. В ньому розкриваються ноти м'якої лимонної ванілі, бурштинової амбри та солодкої мірри. Ноти сандала та ароматного шафрану ідеально поєднуються з повітряною розсипчастою пудрою.

Porpora Tiziana Terenzi

Цей аромат заслужено вважають дуже стійким та сильним. Він пахне дорого й розкішно та підійде впевненим в собі жінкам. У парфумі поєднуються ноти томної рози, смолисто-димного ладану та бальзамічного пачулі з квітково-фруктовою солодкістю.

Парфуми Porpora Tiziana Terenzi. Фото з Instagram

Guidance Amouage

Цей парфум вважається одним з лідерів за стійкістю та шлейфом. Він відчувається, як густий, насичений та смолистий аромат, крізь який пробивається фруктова свіжість стиглої груші. Далі ноти стають ніжними — ваніль, абрикос, та квіткові мотиви.

Tuberoza Nishane

Цей запах просто зводить з розуму. Він солодко-терпкий та подекуди гірко-трав'янистий й має довгий стійкий шлейф. Цей парфум пряний, м'який, ніжно-вершковий та укутаний деревно-амбровою вуаллю — загадковий і складний.

Парфуми Tuberoza Nishane. Фото з Instagram

Addictive Vibration Initio

Цей аромат має розкішний та яскравий шлейф. В ньому переплітається яблуневий цвіт, ванільна орхідея та терпкий апельсин, залитих тягучим медом. Цей аромат максимально жіночний та точно притягне до вас увагу.

