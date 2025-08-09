Видео
Главная Fashion Топ стойких ароматов с невероятным шлейфом — их все обожают

Топ стойких ароматов с невероятным шлейфом — их все обожают

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:40
Парфюмы, которые оставляют после себя долгий шлейф — эти ароматы поразят всех
Парфюм Addictive Vibration Initio. Фото: Pexels

Некоторые духи имеют настолько стойкий шлейф, что он не исчезает в течение дня и привлекает внимание всех. Эти ароматы вдохновляют, добавляют смелости и уверенности в себе.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие духи со шлейфом

Seta Moresque

Этот аромат очень нежный и милый, но при этом имеет стойкий аромат с длинным шлейфом. В нем раскрываются ноты мягкой лимонной ванили, янтарной амбры и сладкой мирры. Ноты сандала и ароматного шафрана идеально сочетаются с воздушной рассыпчатой пудрой.

Porpora Tiziana Terenzi

Этот аромат заслуженно считают очень стойким и сильным. Он пахнет дорого и роскошно и подойдет уверенным в себе женщинам. В парфюме сочетаются ноты томной розы, смолисто-дымного ладана и бальзамического пачули с цветочно-фруктовой сладостью.

Чим пахнуть парфуми Porpora Tiziana Terenzi
Парфюм Porpora Tiziana Terenzi. Фото из Instagram

Guidance Amouage

Этот парфюм считается одним из лидеров по стойкости и шлейфу. Он ощущается, как густой, насыщенный и смолистый аромат, сквозь который пробивается фруктовая свежесть спелой груши. Далее ноты становятся нежными — ваниль, абрикос, и цветочные мотивы.

Tuberoza Nishane

Этот запах просто сводит с ума. Он сладко-терпкий и местами горько-травянистый и имеет долгий стойкий шлейф. Этот парфюм пряный, мягкий, нежно-сливочный и укутанный древесно-амбровой вуалью — загадочный и сложный.

Чим пахнуть парфуми Tuberoza Nishane
Парфюм Tuberoza Nishane. Фото из Instagram

Addictive Vibration Initio

Этот аромат имеет роскошный и яркий шлейф. В нем переплетается яблоневый цвет, ванильная орхидея и терпкий апельсин, залитых тягучим медом. Этот аромат максимально женственный и точно притянет к вам внимание.

Напомним, ранее мы писали о пяти лучших парфюмах всех времен, которые поражают неповторимостью.

Также мы рассказывали о том, какие духи лучше не выбирать, ведь они только всех раздражают.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
