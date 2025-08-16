Топовые духи на каждый день — ароматы, что оставляют неизгладимое впечатление

Парфюм Wood Sage & Sea Salt. Фото из Instagram

Подобрать духи иногда бывает сложно, ведь они должны идеально подчеркивать настроение. Есть семь незабываемых вариантов, которые подойдут абсолютно всем — носите их хоть каждый день.

Лучшие ароматы на каждый день

Fleur Narcotique

Этот утонченный цветочно-мускатный аромат привлекает своей элегантностью. Верхние ноты — яркие и свежие аккорды личи, османтуса и бергамота. В сердце композиции звучат нежные цветочные ноты пиона, фрезии, цветка апельсина и жасмина. Глубокие и чувственные — такие духи очаровывают романтичностью.

Chanel Chance Eau Tendre

Нежные, беззаботные и женственные — эти духи понравятся любителям классики. Сочная айва и искрящийся грейпфрут дарят ощущение свежести, а жасмин и гиацинт в сердце аромата делают композицию просто неповторимой.

Парфюм Chanel Chance Eau Tendre. Фото из Instagram

Byredo Gypsy Water

Этот аромат станет настоящей находкой для тех, кто любит запах свежей земли, дремучих лесов и костров. Яркие древесные аккорды намекают на настоящую свободу. Этот парфюм для тех, кто хочет совместить загадочность с раскованностью.

Baccarat Rouge 540

Уникальное сочетание свежести и сладости — этот запах подойдет тем, кто любит выделяться. Ключевые ноты — сладковатый жженый сахар, пряный шафран, цветочный жасмин и теплые древесные и амбровые аккорды. Звучит необычно, но дорого.

Apple Brandy

Этот парфюм — сочетание сладких нот яблока, терпкости бренди, ванили и рома. Их идеально дополняют свежий бергамот и кардамон, а также древесные ноты кедра и мха. Роскошно и элегантно.

Парфюм Apple Brandy. Фото из Instagram

Don't Be Shy

Сладкое сочетание сахара, карамели и ванили делает этот аромат настоящим воплощением романтики. Дополняют композицию маршмеллоу с цветочными нотами апельсинового цвета, жасмина, розы и ириса. Теплый и соблазнительный запах, который невозможно забыть.

Wood Sage & Sea Salt

Этот парфюм — настоящее английское побережье во флаконе. Он отличается естественностью и свежестью. Ароматной пикантности добавляют пряные аккорды, а также горьковатый запах соли и аромат морских водорослей.

