Парфумерний фаворит Даші Квіткової — чим він особливий

Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова під час своєї поїздки до Японії помітила, що буквально опинилася в епіцентрі уваги і все через аромат. У сторіз вона розповіла, що незнайомі люди на вулиці, у кафе та навіть у готелі цікавилися, чим саме вона пахне. Виявилося, що справа у парфумах Ambroxan Iris № 9 від бренду Amazing Aroma, які вона називає своїм справжнім ароматним "амулетом".

"Всі звертають увагу на мій аромат, а це дев’ятий номер — він шлейфом доноситься", — з усмішкою сказала Даша.

Як пахне Ambroxan Iris № 9

Це не просто унісекс-аромат, а витончена гра контрастів — свіжість і ніжність тут переплітаються з теплом і глибиною.

Перші ноти — ірис і жасмин. Вони створюють делікатний, але впевнений старт, який нагадує про чистоту свіжого ранку.

Серце аромату — сандалове дерево та мускус. Ці акорди додають оксамитовості й чуттєвості, роблячи аромат теплим і обволікаючим.

База — амброксан. Саме він відповідає за особливу стійкість і впізнаваний шлейф, який "тягнеться" за вами, залишаючи загадкове враження.

Запах залишається на шкірі та одязі годинами, змінюючись протягом дня: від легкого і квіткового зранку до більш насиченого і теплого ввечері.

Парфуми Квіткової. Фото з Instagram

Скільки коштують парфуми Квіткової

Ambroxan Iris № 9 можна замовити у великих косметичних онлайн-магазинах або безпосередньо на сайті бренду. Ціна за флакон 50 мл — приблизно 1490 грн.

Дизайн упаковки відповідає сучасним трендам нішевої парфумерії: матовий чорний флакон із лаконічним шрифтом має стильний, стриманий й водночас дорогий вигляд.

Ambroxan Iris № 9. Фото з соціальних мереж

Чому варто обрати унісекс-парфуми

Ambroxan Iris № 9 ідеально підходить для тих, хто не хоче "прив’язувати" себе до жіночих чи чоловічих стандартів у парфумерії.

Для літа він дарує свіжість і легкість завдяки квітковим нотам.

Для осені — додає тепла й обволікаючої м’якості, що так приємна в прохолодну погоду.

Легко поєднується як з денним міським образом, так і з вечірнім виходом.

Це той випадок, коли аромат не просто доповнює образ, а стає його головним акцентом і, як показав досвід Квіткової, здатний буквально зачаровувати оточення.

