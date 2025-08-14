Парфюмерный фаворит Даши Квитковой — чем он особенный

Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова во время своей поездки в Японию заметила, что буквально оказалась в эпицентре внимания и все из-за аромата. В сториз она рассказала, что незнакомые люди на улице, в кафе и даже в отеле интересовались, чем именно она пахнет. Оказалось, что дело в духах Ambroxan Iris № 9 от бренда Amazing Aroma, которые она называет своим настоящим ароматным "амулетом".

"Все обращают внимание на мой аромат, а это девятый номер — он шлейфом доносится", — с улыбкой сказала Даша.

Как пахнет Ambroxan Iris № 9

Это не просто унисекс-аромат, а изящная игра контрастов — свежесть и нежность здесь переплетаются с теплом и глубиной.

Первые ноты — ирис и жасмин. Они создают деликатный, но уверенный старт, который напоминает о чистоте свежего утра.

Сердце аромата — сандаловое дерево и мускус. Эти аккорды добавляют бархатистости и чувственности, делая аромат теплым и обволакивающим.

База — амброксан. Именно он отвечает за особую стойкость и узнаваемый шлейф, который "тянется" за вами, оставляя загадочное впечатление.

Запах остается на коже и одежде часами, меняясь в течение дня: от легкого и цветочного с утра до более насыщенного и теплого вечером.

Духи Квитковой. Фото из Instagram

Сколько стоят духи Квитковой

Ambroxan Iris № 9 можно заказать в крупных косметических онлайн-магазинах или непосредственно на сайте бренда. Цена за флакон 50 мл — примерно 1490 грн.

Дизайн упаковки соответствует современным трендам нишевой парфюмерии: матовый черный флакон с лаконичным шрифтом выглядит стильно, сдержанно и в то же время дорого.

Ambroxan Iris № 9. Фото из социальных сетей

Почему стоит выбрать унисекс-парфюм

Ambroxan Iris № 9 идеально подходит для тех, кто не хочет "привязывать" себя к женским или мужским стандартам в парфюмерии.

Для лета он дарит свежесть и легкость благодаря цветочным нотам.

Для осени — добавляет тепла и обволакивающей мягкости, которая так приятна в прохладную погоду.

Легко сочетается как с дневным городским образом, так и с вечерним выходом.

Это тот случай, когда аромат не просто дополняет образ, а становится его главным акцентом и, как показал опыт Квитковой, способен буквально очаровывать окружающих.

