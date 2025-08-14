Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Даша Квиткова раскрыла название своего любимого аромата

Даша Квиткова раскрыла название своего любимого аромата

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 20:01
Парфюмерный фаворит Даши Квитковой — чем он особенный
Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова во время своей поездки в Японию заметила, что буквально оказалась в эпицентре внимания и все из-за аромата. В сториз она рассказала, что незнакомые люди на улице, в кафе и даже в отеле интересовались, чем именно она пахнет. Оказалось, что дело в духах Ambroxan Iris № 9 от бренда Amazing Aroma, которые она называет своим настоящим ароматным "амулетом".

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама
Читайте также:

"Все обращают внимание на мой аромат, а это девятый номер — он шлейфом доносится", — с улыбкой сказала Даша.

Как пахнет Ambroxan Iris № 9

Это не просто унисекс-аромат, а изящная игра контрастов — свежесть и нежность здесь переплетаются с теплом и глубиной.

  • Первые ноты — ирис и жасмин. Они создают деликатный, но уверенный старт, который напоминает о чистоте свежего утра.
  • Сердце аромата — сандаловое дерево и мускус. Эти аккорды добавляют бархатистости и чувственности, делая аромат теплым и обволакивающим.
  • База — амброксан. Именно он отвечает за особую стойкость и узнаваемый шлейф, который "тянется" за вами, оставляя загадочное впечатление.

Запах остается на коже и одежде часами, меняясь в течение дня: от легкого и цветочного с утра до более насыщенного и теплого вечером.

Унісекс аромат, який підійде на різний сезон
Духи Квитковой. Фото из Instagram

Сколько стоят духи Квитковой

Ambroxan Iris № 9 можно заказать в крупных косметических онлайн-магазинах или непосредственно на сайте бренда. Цена за флакон 50 мл — примерно 1490 грн.

Дизайн упаковки соответствует современным трендам нишевой парфюмерии: матовый черный флакон с лаконичным шрифтом выглядит стильно, сдержанно и в то же время дорого.

Аромат, що відповідає сучасним трендам нішевої парфумерії
Ambroxan Iris № 9. Фото из социальных сетей

Почему стоит выбрать унисекс-парфюм

Ambroxan Iris № 9 идеально подходит для тех, кто не хочет "привязывать" себя к женским или мужским стандартам в парфюмерии.

  • Для лета он дарит свежесть и легкость благодаря цветочным нотам.
  • Для осени — добавляет тепла и обволакивающей мягкости, которая так приятна в прохладную погоду.
  • Легко сочетается как с дневным городским образом, так и с вечерним выходом.

Это тот случай, когда аромат не просто дополняет образ, а становится его главным акцентом и, как показал опыт Квитковой, способен буквально очаровывать окружающих.

Ранее мы писали о том, от каких ароматов лучше воздержаться.

Также мы сообщали, какие ароматы поразят невероятным шлейфом.

мода Даша Квиткова духи тренды аромат стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации