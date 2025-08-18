Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самый модный парфюм осени-2025, что выбирают женщины со вкусом

Самый модный парфюм осени-2025, что выбирают женщины со вкусом

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 19:29
Трендовый парфюм осени-2025 — его выбирают женщины с характером
Девушка наносит парфюм на тело. Фото: Freepik

Женщины всегда ищут "тот самый" аромат, который будет отражать их настроение и подчеркивать индивидуальность. Порой духи, которыми пользуешься годами, начинают казаться привычными, и тогда возникает желание найти что-то новое, особенное. Открытием для сезона осень 2025 можно считать Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 — аромат, который не просто держится на коже, а оставляет после себя ощущение роскоши и утонченности.

Новини.LIVE расскажет больше об этом роскошном аромате.

Реклама
Читайте также:

Его создал гениальный Франсис Кюркджян специально к юбилею дома Baccarat, и с тех пор он стал настоящей легендой в мире парфюмерии.

Парфюм, который сразу влюбит в себя

Baccarat Rouge 540 открывается легкими нотами жасмина и пряного шафрана. Они звучат словно прозрачное сияние — нежно, но с характером. Затем аромат набирает глубину: теплый древесный янтарь создает чувственное "сердце", которое обнимает и успокаивает. Финальный аккорд — благородный белый кедр и смола ели. Именно они формируют тот самый бесконечный шлейф, от которого невозможно оторваться.

Новий парфум, про який усі говорять
Baccarat Rouge 540. Фото: Make.up

Для кого этот парфюм

Этот аромат не для "маскировки". Он заявляет о себе уверенно и громко, оставляя за вами ощущение магнетизма. Baccarat Rouge 540 подходит тем, кто не боится быть заметным и стремится, чтобы каждый их выход запомнился.

Почему он будет идеален именно осенью

Именно в осеннюю пору Baccarat Rouge 540 раскрывается наиболее полно: он сочетает пряность, глубину и легкую сладость, которые идеально резонируют с атмосферой сезона.

Ранее мы писали о том, какой парфюм в последнее время среди фаворитов у Квитковой.

Также мы сообщали об ароматах, которые только отпугивают людей.

мода духи тренды аромат стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации