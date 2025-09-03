Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Чи варто робити ламінування вій і брів — думка експертів

Чи варто робити ламінування вій і брів — думка експертів

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:38
Наскільки безпечне ламінування вій і брів — пояснюють фахівці
Дівчина на корекції брів. Фото: freepik.com

Останні кілька років ламінування вій та брів стало однією з найпопулярніших процедур у світі краси. Обіцяють багато: виразний вигин, доглянуті брови, густі вії й навіть економію часу на щоденному макіяжі.

В Ukr.media вирішили розібратись, чи справді все так райдужно.

Реклама
Читайте також:

Що таке ламінування

По суті, ламінування — це спосіб укласти волоски й надати їм форми, яка тримається кілька тижнів. Вії стають вигнутими та помітними без туші, а брови — акуратними й симетричними. Процедура займає близько години, зате потім ви щодня прокидаєтесь уже з "готовим" поглядом.

Процес чимось нагадує фарбування: майстер по черзі наносить кілька спеціальних засобів.

  • Перший розм’якшує волоски й робить їх більш гнучкими.
  • Другий "фіксує" нову форму.
  • На завершення додають живильний склад із оліями, а іноді ще й фарбують вії чи брови для більш виразного ефекту.

Завдяки такій хімічній реакції волоски залишаються в заданому положенні від місяця до півтора.

Вії та брови все частіше піддаються корекції
Догляд за бровами. Фото: freepik.com

У салонах часто говорять, що ламінування ще й "лікує" вії чи брови. Насправді ж ця процедура більше косметична, ніж оздоровча.
Колаген або кератин у складі засобів звучать красиво, але їхні молекули не можуть проникнути всередину волоска. Тож очікувати на швидший ріст чи кардинальне зміцнення не варто. Ламінування просто робить волоски візуально більш гладкими та блискучими.

Чи є ризики

Жодних серйозних медичних заборон немає, проте є нюанси:

  • якщо у вас чутливі очі чи алергія на фарби, процедура може викликати дискомфорт;
  • під час вагітності та годування лікарі радять утриматися;
  • якщо є хронічні захворювання очей, краще проконсультуватися з офтальмологом.

І ще одне: робити ламінування вдома самостійно небезпечно. Засоби досить агресивні, і при найменшій помилці можна пошкодити як волоски, так і шкіру навколо очей. 

Раніше ми писали про те, чи варто жінкам користуватися чоловічим дезодорантом.

Також ми повідомляли, що може тільки спровокувати акне.

мода тренди краса стиль брови
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації