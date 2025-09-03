Наскільки безпечне ламінування вій і брів — пояснюють фахівці

Дівчина на корекції брів. Фото: freepik.com

Останні кілька років ламінування вій та брів стало однією з найпопулярніших процедур у світі краси. Обіцяють багато: виразний вигин, доглянуті брови, густі вії й навіть економію часу на щоденному макіяжі.

В Ukr.media вирішили розібратись, чи справді все так райдужно.

Реклама

Читайте також:

Що таке ламінування

По суті, ламінування — це спосіб укласти волоски й надати їм форми, яка тримається кілька тижнів. Вії стають вигнутими та помітними без туші, а брови — акуратними й симетричними. Процедура займає близько години, зате потім ви щодня прокидаєтесь уже з "готовим" поглядом.

Процес чимось нагадує фарбування: майстер по черзі наносить кілька спеціальних засобів.

Перший розм’якшує волоски й робить їх більш гнучкими.

Другий "фіксує" нову форму.

На завершення додають живильний склад із оліями, а іноді ще й фарбують вії чи брови для більш виразного ефекту.

Завдяки такій хімічній реакції волоски залишаються в заданому положенні від місяця до півтора.

Догляд за бровами. Фото: freepik.com

У салонах часто говорять, що ламінування ще й "лікує" вії чи брови. Насправді ж ця процедура більше косметична, ніж оздоровча.

Колаген або кератин у складі засобів звучать красиво, але їхні молекули не можуть проникнути всередину волоска. Тож очікувати на швидший ріст чи кардинальне зміцнення не варто. Ламінування просто робить волоски візуально більш гладкими та блискучими.

Чи є ризики

Жодних серйозних медичних заборон немає, проте є нюанси:

якщо у вас чутливі очі чи алергія на фарби, процедура може викликати дискомфорт;

під час вагітності та годування лікарі радять утриматися;

якщо є хронічні захворювання очей, краще проконсультуватися з офтальмологом.

І ще одне: робити ламінування вдома самостійно небезпечно. Засоби досить агресивні, і при найменшій помилці можна пошкодити як волоски, так і шкіру навколо очей.

Раніше ми писали про те, чи варто жінкам користуватися чоловічим дезодорантом.

Також ми повідомляли, що може тільки спровокувати акне.