Головна Fashion Головні відтінки помад осені-2025, які полюблять всі

Головні відтінки помад осені-2025, які полюблять всі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:38
Які помади шукають зараз — топ-4 тренди осені-2025
Помади. Фото: freepik.com

Осінь — час змін не тільки в гардеробі, а й у макіяжі. Літні легкі відтінки поступаються місцем більш насиченим, теплим і драматичним кольорам, які створюють затишну та елегантну атмосферу.

Цього сезону стилістка Олена Шевченко виділила чотири помади, які вже стали фаворитами блогів, соцмереж і подіумів.

Читайте також:

Помади, що зроблять вас особливими

Класичний червоний

Вічна класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Цей відтінок символізує силу, впевненість і трохи пристрасті. У 2025 році червоний повертається з новою енергією. Вибирайте холодні або нейтральні тони — вони універсальні й пасують майже до всього. Навіть простий наряд у поєднанні з яскравою помадою має ефектний вигляд.

Червоний колір став вічною класикою у всьому
Червоний колір. Фото з Instagram

Пилюжний рожевий (темний нюд)

Ніжний і приглушений, цей відтінок стане вашим щоденним варіантом. Він має природний вигляд, але додає макіяжу завершеності. Ідеально підходить під легкий "нюдовий" макіяж або під стримані smoky eyes.

Темний нюд на губах зараз в моді
Темний нюд. Фото з Instagram

Глибокий коричневий

Коричневі помади повертають атмосферу 90-х, але з сучасним шиком. Шоколадні, кавові, карамельні відтінки — матові або з сатиновим фінішем — створюють вишуканий образ. Така помада буде виграшний мати вигляд з мінімалістичним одягом і легкими аксесуарами.

Карамельні відтінки помади мають мати попит
Коричневі помади. Фото з Instagram

Винний

Бордо, марсала, сливовий — осінній класичний шик. Глибокі, драматичні, трохи загадкові відтінки ідеально підкреслюють вечірні образи. Найкращий вигляд вони мають у кремових або глянцевих помадах з насиченою пігментацією.

Помади, що варті уваги цього сезону
Колір бургунді. Фото з Instagram

Усі ці чотири кольори допоможуть створити стильний і сучасний образ цієї осені. Навіть якщо ваш наряд простий, то помада зробить його особливим.

Раніше ми писали про нюанси правильного нанесення тонального крему на обличчя, щоб мати неперевершений вигляд.

Також ми повідомляли про плюси та мінуси ламінування брів та вій.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
