Які помади шукають зараз — топ-4 тренди осені-2025

Осінь — час змін не тільки в гардеробі, а й у макіяжі. Літні легкі відтінки поступаються місцем більш насиченим, теплим і драматичним кольорам, які створюють затишну та елегантну атмосферу.

Цього сезону стилістка Олена Шевченко виділила чотири помади, які вже стали фаворитами блогів, соцмереж і подіумів.

Помади, що зроблять вас особливими

Класичний червоний

Вічна класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Цей відтінок символізує силу, впевненість і трохи пристрасті. У 2025 році червоний повертається з новою енергією. Вибирайте холодні або нейтральні тони — вони універсальні й пасують майже до всього. Навіть простий наряд у поєднанні з яскравою помадою має ефектний вигляд.

Червоний колір. Фото з Instagram

Пилюжний рожевий (темний нюд)

Ніжний і приглушений, цей відтінок стане вашим щоденним варіантом. Він має природний вигляд, але додає макіяжу завершеності. Ідеально підходить під легкий "нюдовий" макіяж або під стримані smoky eyes.

Темний нюд. Фото з Instagram

Глибокий коричневий

Коричневі помади повертають атмосферу 90-х, але з сучасним шиком. Шоколадні, кавові, карамельні відтінки — матові або з сатиновим фінішем — створюють вишуканий образ. Така помада буде виграшний мати вигляд з мінімалістичним одягом і легкими аксесуарами.

Коричневі помади. Фото з Instagram

Винний

Бордо, марсала, сливовий — осінній класичний шик. Глибокі, драматичні, трохи загадкові відтінки ідеально підкреслюють вечірні образи. Найкращий вигляд вони мають у кремових або глянцевих помадах з насиченою пігментацією.

Колір бургунді. Фото з Instagram

Усі ці чотири кольори допоможуть створити стильний і сучасний образ цієї осені. Навіть якщо ваш наряд простий, то помада зробить його особливим.

