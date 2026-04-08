Пісня Alyosha Sweet People: чи планує артистка відроджувати хіт
Українська виконавиця Олена Тополя, яка відома під псевдонімом Alyosha, зізналася, що більше не стежить за скандалами навколо Євробачення, проте уважно вивчає творчість молодих артистів, чиї пісні в умовах війни набули нових сенсів. Водночас вона пригадує й свою пісню Sweet People з якою вона представляла Україну на конкурсі у 2010 році та вважає її не менш глибокою.
Про це співачка розповіла в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік.
Олена Тополя висловилась про Євробачення
Співачка Alyosha пояснила, чому її конкурсна пісня "Sweet People" саме зараз ідеально резонує із глобальними подіями. Водночас артистка зізналася, що абстрагувалася від пліток навколо пісенного конкурсу. Їй цікавіше спостерігати за новим поколінням українських музикантів.
"Зараз вони особливо цікаві і багатогранні, тому що вони почали проявлятися в цей дуже непростий час. Відповідно, вони трохи інші, проявлені і психологічно, і сенсово, трошки інші сенси вкладаються в пісні, більш такі заохочуючі, надихаючі, вже загортовані якісь такі сенси. Смисли важливі, тому для мене цікаво зараз спостерігати, яка молодь з'являється, і не тільки в музиці, звісно", — ділиться своїми спостереженнями співачка.
Олена Тополя сказала, що її композиція з Євробачення відповідає нинішнім реаліям і вона продовжує зрідка виконувати цю композицію, проте відчуває жаль через те, що в момент релізу публіка не осягнула всю глибину повідомлення.
"Зараз, скажімо, не я маю вкладатися в це, не я маю вкладатися в популяризацію цієї пісні, по-перше. А по-друге, тут не в піснях, не в музиці справа, а в принципі в тому житті, яке нас всіх очікує, і не тільки в нашій країні. Просто послухайте цю пісню, вона є в записі, і весь сенс, який ви там почуєте, просто як вказівка", — підкреслює Олена Тополя.
Про що була пісня Олени Тополі на Євробаченні
Трек "Sweet People", з яким вона свого часу підкорювала європейську публіку у 2010 році, набрав загалом 108 балів, тож артистка посіла 10-те місце на конкурсі. Зйомки кліпу проходили в Чорнобильській зоні відчуження.
Текст пісні Sweet People
Oh, sweet people
What have we done?
Tell me what is happening?
For all that we've built
Tumbles and is gone
Oh, sweet people
Have you no love for mankind?
Must you go on killing
Just to pass the time
The message is so true
The end is really near
All these feelings take me down
It steals the things so dear
Yes, the message is so real
Don't turn all the Earth to stone
Because, because, because
This is your home
Oh, sweet people
What about our children?
In theaters and video games
They watch what we send to ruin
Oh, sweet people
What senseless game
Have we all been playing?
No one but you to blame?
The message is so true
The end is really near
All these feelings take me down
It steals the things so dear
Yes, the message is so real
Don't turn all the Earth to stone
Because, because, because
This is your home
This is our home
Переклад треку Sweet People
О, милі люди
Що ж ми накоїли?
Скажіть мені, що відбувається?
Все, що ми побудували
Руйнується й щеза
О, милі люди
Невже не маєте любові до людства?
Чи повинен йти вбивати
Просто щоб змарнувати час?
Послання таке правдиве
Кінець справді близько
Усі ці почуття мене пригнічують
Вони крадуть такі дорогі речі
Так, послання таке правдиве
Не перетворюй цілу Землю на каміння
Бо, бо, бо
Це твій дім
О, милі люди
А як же наші діти?
У кінотеатрах та відеоіграх
Вони дивляться те, що ми шлемо руйнувати
О, милі люди
В яку безглузду гру
Ми всі граємо?
Нікого, крім тебе, не винен?
Послання таке правдиве
Кінець справді близько
Усі ці почуття мене пригнічують
Вони крадуть такі дорогі речі
Так, послання таке правдиве
Не перетворюй цілу Землю на каміння
Бо, бо, бо
Це твій дім
Це наш дім
Як повідомляв раніше Новини.LIVE, цьогоріч Україну на конкурсі Євробачення представлятиме виконавиця LELEKA. Вона пояснила про що її пісня та які події надихнули на написання тексту.
Водночас букмекери не пророкують Україні перемоги на конкурсі. Хоча їхні ставки не відображають реального результату у фіналі, українську артистку поки що поставили на дев'яту позицію у рейтингу потенційних переможців.
