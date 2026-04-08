Песня Alyosha Sweet People: планирует ли артистка возрождать хит
Украинская исполнительница Елена Тополя, которая известна под псевдонимом Alyosha, призналась, что больше не следит за скандалами вокруг Евровидения, однако внимательно изучает творчество молодых артистов, чьи песни в условиях войны приобрели новые смыслы. В то же время она вспоминает и свою песню Sweet People с которой она представляла Украину на конкурсе в 2010 году и считает ее не менее глубокой.
Об этом певица рассказала в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик.
Алена Тополя высказалась о Евровидении
Певица Alyosha объяснила, почему ее конкурсная песня "Sweet People" именно сейчас идеально резонирует с глобальными событиями. В то же время артистка призналась, что абстрагировалась от сплетен вокруг песенного конкурса. Ей интереснее наблюдать за новым поколением украинских музыкантов.
"Сейчас они особенно интересны и многогранны, потому что они начали проявляться в это очень непростое время. Соответственно, они немного другие, проявленные и психологически, и смыслово, немножко другие смыслы вкладываются в песни, более такие поощряющие, вдохновляющие, уже закаленные какие-то такие смыслы. Смыслы важны, поэтому для меня интересно сейчас наблюдать, какая молодежь появляется, и не только в музыке, конечно", — делится своими наблюдениями певица.
Елена Тополя сказала, что ее композиция с Евровидения соответствует нынешним реалиям и она продолжает изредка исполнять эту композицию, однако испытывает сожаление из-за того, что в момент релиза публика не постигла всю глубину сообщения.
"Сейчас, скажем, не я должна вкладываться в это, не я должна вкладываться в популяризацию этой песни, во-первых. А во-вторых, здесь не в песнях, не в музыке дело, а в принципе в той жизни, которая нас всех ожидает, и не только в нашей стране. Просто послушайте эту песню, она есть в записи, и весь смысл, который вы там услышите, просто как указание", — подчеркивает Елена Тополя.
О чем была песня Елены Тополи на Евровидении
Трек "Sweet People", с которым она в свое время покоряла европейскую публику в 2010 году, набрал всего 108 баллов, поэтому артистка заняла 10-е место на конкурсе. Съемки клипа проходили в Чернобыльской зоне отчуждения.
Текст песни Sweet People
Oh, sweet people
What have we done?
Tell me what is happening?
For all that we've built
Tumbles and is gone
Oh, sweet people
Have you no love for mankind?
Must you go on killing
Just to pass the time
The message is so true
The end is really near
All these feelings take me down
It steals the things so dear
Yes, the message is so real
Don't turn all the Earth to stone
Because, because, because
This is your home
Oh, sweet people
What about our children?
In theaters and video games
They watch what we send to ruin
Oh, sweet people
What senseless game
Have we all been playing?
No one but you to blame?
The message is so true
The end is really near
All these feelings take me down
It steals the things so dear
Yes, the message is so real
Don't turn all the Earth to stone
Because, because, because
This is your home
This is our home
Перевод трека Sweet People
О, милые люди
Что же мы натворили?
Скажите мне, что происходит?
Все, что мы построили
Рушится и исчезает
О, милые люди.
Неужели у вас нет любви к человечеству?
Должен ли я идти убивать
Просто чтобы потратить время впустую?
Послание такое правдивое
Конец действительно близок.
Все эти чувства меня угнетают.
Они крадут такие дорогие вещи
Да, послание так правдиво
Не превращай всю Землю в камень
Потому что, потому что, потому что
Это твой дом
О, дорогие люди
А как же наши дети?
В кинотеатрах и видеоиграх
Они смотрят то, что мы посылаем разрушать
О, милые люди
В какую глупую игру
Мы все играем?
Никого, кроме тебя, не виноват?
Послание такое правдивое
Конец действительно близок
Все эти чувства меня угнетают
Они крадут такие дорогие вещи
Да, послание такое правдивое
Не превращай всю Землю в камень
Потому что, потому что, потому что
Это твой дом
Это наш дом
Как сообщал ранее Новини.LIVE, в этом году Украину на конкурсе Евровидение будет представлять исполнительница LELEKA. Она объяснила о чем ее песня и какие события вдохновили на написание текста.
В то же время букмекеры не предсказывают Украине победы на конкурсе. Хотя их ставки не отражают реального результата в финале, украинскую артистку пока поставили на девятую позицию в рейтинге потенциальных победителей.
