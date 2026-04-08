Песня Alyosha Sweet People: планирует ли артистка возрождать хит

Елена Тополя. Фото: instagram/@alyoshasinger

Украинская исполнительница Елена Тополя, которая известна под псевдонимом Alyosha, призналась, что больше не следит за скандалами вокруг Евровидения, однако внимательно изучает творчество молодых артистов, чьи песни в условиях войны приобрели новые смыслы. В то же время она вспоминает и свою песню Sweet People с которой она представляла Украину на конкурсе в 2010 году и считает ее не менее глубокой.

Об этом певица рассказала в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик.

Алена Тополя высказалась о Евровидении

Певица Alyosha объяснила, почему ее конкурсная песня "Sweet People" именно сейчас идеально резонирует с глобальными событиями. В то же время артистка призналась, что абстрагировалась от сплетен вокруг песенного конкурса. Ей интереснее наблюдать за новым поколением украинских музыкантов.

"Сейчас они особенно интересны и многогранны, потому что они начали проявляться в это очень непростое время. Соответственно, они немного другие, проявленные и психологически, и смыслово, немножко другие смыслы вкладываются в песни, более такие поощряющие, вдохновляющие, уже закаленные какие-то такие смыслы. Смыслы важны, поэтому для меня интересно сейчас наблюдать, какая молодежь появляется, и не только в музыке, конечно", — делится своими наблюдениями певица.

Елена Тополя сказала, что ее композиция с Евровидения соответствует нынешним реалиям и она продолжает изредка исполнять эту композицию, однако испытывает сожаление из-за того, что в момент релиза публика не постигла всю глубину сообщения.

Читайте также:

"Сейчас, скажем, не я должна вкладываться в это, не я должна вкладываться в популяризацию этой песни, во-первых. А во-вторых, здесь не в песнях, не в музыке дело, а в принципе в той жизни, которая нас всех ожидает, и не только в нашей стране. Просто послушайте эту песню, она есть в записи, и весь смысл, который вы там услышите, просто как указание", — подчеркивает Елена Тополя.

О чем была песня Елены Тополи на Евровидении

Трек "Sweet People", с которым она в свое время покоряла европейскую публику в 2010 году, набрал всего 108 баллов, поэтому артистка заняла 10-е место на конкурсе. Съемки клипа проходили в Чернобыльской зоне отчуждения.

Текст песни Sweet People

Oh, sweet people

What have we done?

Tell me what is happening?

For all that we've built

Tumbles and is gone

Oh, sweet people

Have you no love for mankind?

Must you go on killing

Just to pass the time

The message is so true

The end is really near

All these feelings take me down

It steals the things so dear

Yes, the message is so real

Don't turn all the Earth to stone

Because, because, because

This is your home

Oh, sweet people

What about our children?

In theaters and video games

They watch what we send to ruin

Oh, sweet people

What senseless game

Have we all been playing?

No one but you to blame?

The message is so true

The end is really near

All these feelings take me down

It steals the things so dear

Yes, the message is so real

Don't turn all the Earth to stone

Because, because, because

This is your home

This is our home

Перевод трека Sweet People

О, милые люди

Что же мы натворили?

Скажите мне, что происходит?

Все, что мы построили

Рушится и исчезает

О, милые люди.

Неужели у вас нет любви к человечеству?

Должен ли я идти убивать

Просто чтобы потратить время впустую?

Послание такое правдивое

Конец действительно близок.

Все эти чувства меня угнетают.

Они крадут такие дорогие вещи

Да, послание так правдиво

Не превращай всю Землю в камень

Потому что, потому что, потому что

Это твой дом

О, дорогие люди

А как же наши дети?

В кинотеатрах и видеоиграх

Они смотрят то, что мы посылаем разрушать

О, милые люди

В какую глупую игру

Мы все играем?

Никого, кроме тебя, не виноват?

Послание такое правдивое

Конец действительно близок

Все эти чувства меня угнетают

Они крадут такие дорогие вещи

Да, послание такое правдивое

Не превращай всю Землю в камень

Потому что, потому что, потому что

Это твой дом

Это наш дом

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в этом году Украину на конкурсе Евровидение будет представлять исполнительница LELEKA. Она объяснила о чем ее песня и какие события вдохновили на написание текста.

В то же время букмекеры не предсказывают Украине победы на конкурсе. Хотя их ставки не отражают реального результата в финале, украинскую артистку пока поставили на девятую позицию в рейтинге потенциальных победителей.