Зміни для українців у грудні 2025 — до чого готуватися в останній місяць року

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Грудень принесе українцям важливі нововведення, які торкнуться повсякденного життя і фінансів наших громадян. Не завадить дізнатися, що буде з курсом долара, які зміни заплановані у програмах підтримки, чим дивуватиме галузь пасажирських перевезень тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Стартує програма компенсацій за житло

З 1 грудня українці зможуть подати заяву на отримання компенсації за втрачене житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Новий компонент державної програми підтримки "єВідновлення" передбачає надання ваучера на 2 млн гривень для купівлі власної оселі. Умови участі такі:

Реклама

мати статус учасника бойових дій чи людини з інвалідністю внаслідок війни (йдеться про громадян, які захищали територіальну цілісність України з 2014 року);

не бути власником житла на підконтрольній території (стосується заявника та членів його сім’ї);

не отримувати раніше державну житлову допомогу.

При цьому комісія не буде перевіряти стан втраченої квартири/будинку і підтверджувати права власності. Українці зможуть подати заявку в Дії, а пізніше функціонал поширять на територіальні органи ЦНАПу.

Доплати до пенсій виростуть

В Україні передбачені щомісячні доплати до пенсійного забезпечення непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні, встановлені ще у 2014 році. З 1 грудня суми зростуть до 12 971 грн, а станом на листопад виплати перебувають на рівні 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців.

Реклама

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1499, якщо в родині є двоє чи більше непрацездатних осіб, то кошти між ними будуть розподіляти порівну. Серед нових категорій отримувачів — пенсіонери за віком і люди, яким призначили виплати по інвалідності (а не тільки особи з пенсіями в разі втрати годувальника).

Зміни в курсах долара і євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що грудень буде місяцем планомірного дорожчання офіційного курсу гривні до долара. Показник може зафіксуватися на рівні 42,5 грн/дол. ближче до кінця року.

Реклама

Натомість курс євро залишиться відносно стабільним, але з копійчаними коливаннями (аналогічно з ситуацією в жовтні та листопаді). Вартість валюти може піднятися до 49 грн/євро, проте вище не піде. Вже з наступного року експерт передбачає зміни в разі посилення нерівномірного співвідношення у парі долар-євро.

Що чекає фінанси українців у грудні 2025. Фото: Новини.LIVE

Нові внутрішні та міжнародні рейси

Хороші новини приготували для українців в Укрзалізниці. З 14 грудня почне діяти новий графік руху на 2025-2026 роки, в якому передбачили багато змін і покращень. По-перше, з’являться місця на ажіотажних напрямках завдяки запуску восьми внутрішніх і трьох міжнародних рейсів, ключовими серед яких є:

Реклама

поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп;

поїзд №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ;

поїзд №113/114 Харків — Ужгород.

По-друге, між Києвом і Львов запровадять тактовий рух. Залізничний транспорт буде курсувати між містами з однаковим коротким інтервалом — щогодини (за аналогією з Kyiv City Express). Винятки у графіку робитимуть лише в "позапікові" періоди.

По-третє, завдяки побудові нової євроколії українці отримають більше можливостей для подорожей за кордон. Так, Укрзалізниця запустить нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів. Плюс почне курсувати поїзд Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове. А в Німеччину пасажири зможуть добратися всього з однією пересадкою в Польщі.

Реклама

Бронювання військовозобов’язаних

Ще одне нововведення грудня 2025 року стосується працевлаштування. Критично важливим підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу дозволять з 4 грудня бронювати співробітників, які мають проблеми з військовим обліком, на період до 45 календарних днів.

Наприклад, якщо працівник не обновив військово-облікові документи, не уточнив персональні дані, взагалі не перебуває на обліку чи навіть розшукується за порушення правил ВО. Це передбачено в новій редакції закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Реклама

Нагадаємо, Держфінмоніторинг за три квартали 2025 року отримав 1,4 млн повідомлень про ризикові операції — на 10% більше, ніж минулого року. Водночас сума підозрілих транзакцій утричі зросла.

Також ми писали, що буде з зарплатами вчителів у грудні 2025 року. Доходи педагогічних працівників залежить від посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою і різноманітних надбавок.