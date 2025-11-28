Изменения для украинцев в декабре 2025 — к чему готовиться в последний месяц года

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Декабрь принесет украинцам важные нововведения, которые коснутся повседневной жизни и финансов наших граждан. Не помешает узнать, что будет с курсом доллара, какие изменения запланированы в программах поддержки, чем будет удивлять отрасль пассажирских перевозок и тому подобное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в декабре 2025 года.

Стартует программа компенсаций за жилье

С 1 декабря украинцы смогут подать заявление на получение компенсации за утраченное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Новый компонент государственной программы поддержки "єВідновлення" предусматривает предоставление ваучера на 2 млн гривен для покупки собственного жилья. Условия участия такие:

иметь статус участника боевых действий или человека с инвалидностью вследствие войны (речь идет о гражданах, которые защищали территориальную целостность Украины с 2014 года);

не быть владельцем жилья на подконтрольной территории (касается заявителя и членов его семьи);

не получать ранее государственную жилищную помощь.

При этом комиссия не будет проверять состояние утраченной квартиры/дома и подтверждать права собственности. Украинцы смогут подать заявку в Дії, а позже функционал распространят на территориальные органы ЦПАУ.

Доплаты к пенсиям вырастут

В Украине предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсионному обеспечению нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни, установленные еще в 2014 году. С 1 декабря суммы вырастут до 12 971 грн, а по состоянию на ноябрь выплаты находятся на уровне 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества человек на содержании.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1499, если в семье есть двое или более нетрудоспособных лиц, то деньги между ними будут распределять поровну. Среди новых категорий получателей — пенсионеры по возрасту и люди, которым назначили выплаты по инвалидности (а не только лица с пенсиями в случае потери кормильца).

Изменения в курсах доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что декабрь будет месяцем планомерного удорожания официального курса гривны к доллару. Показатель может зафиксироваться на уровне 42,5 грн/долл. ближе к концу года.

Зато курс евро останется относительно стабильным, но с копеечными колебаниями (аналогично с ситуацией в октябре и ноябре). Стоимость валюты может подняться до 49 грн/евро, однако выше не пойдет. Уже со следующего года эксперт предусматривает изменения в случае усиления неравномерного соотношения в паре доллар-евро.

Что ждет финансы украинцев в декабре 2025. Фото: Новини.LIVE

Новые внутренние и международные рейсы

Хорошие новости приготовили для украинцев в Укрзализныце. С 14 декабря начнет действовать новый график движения на 2025-2026 годы, в котором предусмотрели много изменений и улучшений. Во-первых, появятся места на ажиотажных направлениях благодаря запуску восьми внутренних и трех международных рейсов, ключевыми среди которых являются:

поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп;

поезд №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск;

поезд №113/114 Харьков — Ужгород.

Во-вторых, между Киевом и Львов введут тактовое движение. Железнодорожный транспорт будет курсировать между городами с одинаковым коротким интервалом — каждый час (по аналогии с Kyiv City Express). Исключения в графике будут делать только во "внепиковые" периоды.

В-третьих, благодаря построению новой евроколеи украинцы получат больше возможностей для путешествий за границу. Так, Укрзализныця запустит ночной поезд №7/346 — 347/8 Ужгород — Вена в составе спальных вагонов. Плюс начнет курсировать поезд Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово. А в Германию пассажиры смогут добраться всего с одной пересадкой в Польше.

Бронирование военнообязанных

Еще одно нововведение декабря 2025 года касается трудоустройства. Критически важным предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса позволят с 4 декабря бронировать сотрудников, имеющих проблемы с военным учетом, на период до 45 календарных дней.

Например, если работник не обновил военно-учетные документы, не уточнил персональные данные, вообще не состоит на учете или даже разыскивается за нарушение правил ВУ. Это предусмотрено в новой редакции закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

