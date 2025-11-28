Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцев ждет много нового — к чему готовиться в декабре 2025

Украинцев ждет много нового — к чему готовиться в декабре 2025

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 19:35
Изменения для украинцев в декабре 2025 — к чему готовиться в последний месяц года
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Декабрь принесет украинцам важные нововведения, которые коснутся повседневной жизни и финансов наших граждан. Не помешает узнать, что будет с курсом доллара, какие изменения запланированы в программах поддержки, чем будет удивлять отрасль пассажирских перевозок и тому подобное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в декабре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Стартует программа компенсаций за жилье

С 1 декабря украинцы смогут подать заявление на получение компенсации за утраченное жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Новый компонент государственной программы поддержки "єВідновлення" предусматривает предоставление ваучера на 2 млн гривен для покупки собственного жилья. Условия участия такие:

  • иметь статус участника боевых действий или человека с инвалидностью вследствие войны (речь идет о гражданах, которые защищали территориальную целостность Украины с 2014 года);
  • не быть владельцем жилья на подконтрольной территории (касается заявителя и членов его семьи);
  • не получать ранее государственную жилищную помощь.

При этом комиссия не будет проверять состояние утраченной квартиры/дома и подтверждать права собственности. Украинцы смогут подать заявку в Дії, а позже функционал распространят на территориальные органы ЦПАУ.

Доплаты к пенсиям вырастут

В Украине предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсионному обеспечению нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни, установленные еще в 2014 году. С 1 декабря суммы вырастут до 12 971 грн, а по состоянию на ноябрь выплаты находятся на уровне 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества человек на содержании.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 1499, если в семье есть двое или более нетрудоспособных лиц, то деньги между ними будут распределять поровну. Среди новых категорий получателей — пенсионеры по возрасту и люди, которым назначили выплаты по инвалидности (а не только лица с пенсиями в случае потери кормильца).

Изменения в курсах доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что декабрь будет месяцем планомерного удорожания официального курса гривны к доллару. Показатель может зафиксироваться на уровне 42,5 грн/долл. ближе к концу года.

Зато курс евро останется относительно стабильным, но с копеечными колебаниями (аналогично с ситуацией в октябре и ноябре). Стоимость валюты может подняться до 49 грн/евро, однако выше не пойдет. Уже со следующего года эксперт предусматривает изменения в случае усиления неравномерного соотношения в паре доллар-евро.

Инфографика о финансах в декабре
Что ждет финансы украинцев в декабре 2025. Фото: Новини.LIVE

Новые внутренние и международные рейсы

Хорошие новости приготовили для украинцев в Укрзализныце. С 14 декабря начнет действовать новый график движения на 2025-2026 годы, в котором предусмотрели много изменений и улучшений. Во-первых, появятся места на ажиотажных направлениях благодаря запуску восьми внутренних и трех международных рейсов, ключевыми среди которых являются:

  • поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп;
  • поезд №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск;
  • поезд №113/114 Харьков — Ужгород.

Во-вторых, между Киевом и Львов введут тактовое движение. Железнодорожный транспорт будет курсировать между городами с одинаковым коротким интервалом — каждый час (по аналогии с Kyiv City Express). Исключения в графике будут делать только во "внепиковые" периоды.

В-третьих, благодаря построению новой евроколеи украинцы получат больше возможностей для путешествий за границу. Так, Укрзализныця запустит ночной поезд №7/346 — 347/8 Ужгород — Вена в составе спальных вагонов. Плюс начнет курсировать поезд Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово. А в Германию пассажиры смогут добраться всего с одной пересадкой в Польше.

Бронирование военнообязанных

Еще одно нововведение декабря 2025 года касается трудоустройства. Критически важным предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса позволят с 4 декабря бронировать сотрудников, имеющих проблемы с военным учетом, на период до 45 календарных дней.

Например, если работник не обновил военно-учетные документы, не уточнил персональные данные, вообще не состоит на учете или даже разыскивается за нарушение правил ВУ. Это предусмотрено в новой редакции закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Напомним, Госфинмониторинг за три квартала 2025 года получил 1,4 млн сообщений о рисковых операциях — на 10% больше, чем в прошлом году. В то же время сумма подозрительных транзакций в три раза выросла.

Также мы писали, что будет с зарплатами учителей в декабре 2025 года. Доходы педагогических сотрудников зависят от должностного оклада по Единой тарифной сетке и различных надбавок.

курс валют Укрзализныця выплаты работа жилье
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации