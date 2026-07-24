Тарифи на воду перевищать 80 грн за куб: де зміниться вартість послуг з 1 серпня

Купюри гривні, жінка зі склянкою води і душ. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжують переглядати вартість комунальних послуг. Стало відомо, що буде з тарифами на водопостачання та водовідведення в Ірпінській громаді. З 1 серпня 2026 року побутові споживачі платитимуть більше за кубометр.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Пащинського у Threads.

Нові тарифи на воду в Ірпені

На засіданні виконавчого комітету Ірпінської міської ради ухвалили рішення про перегляд тарифів на воду з 1 серпня. Підвищення плати стало вимушеним кроком через зростання фактичної собівартості надання послуг, оскільки, за словами Пащинського, суттєво змінилися витрати на:

електроенергію;

паливно-мастильні матеріали;

ремонт мереж та обладнання;

оплату праці фахівців.

Побутові споживачі платитимуть за централізоване водопостачання 35,56 грн/куб, за водовідведення — 46,86 грн/куб. Загальний тариф становитиме 82,42 грн за кубометр. До 1 серпня тариф перебуває на рівні 56,88 грн, тобто витрати громадян виростуть на 25,54 грн за кожен використаний кубічний метр води.

"Це вимушений крок, який дозволить підприємству й надалі забезпечувати стабільне водопостачання та водовідведення, підтримувати мережі в належному стані та оперативно реагувати на аварійні ситуації", — констатував Олександр Пащинський.

Читайте також:

Тарифи на воду в Києві

Раніше ми розповідали, що в липні 2026 року Київводоканал направив столичній владі розрахунки обґрунтованого тарифу на послуги. Підприємство запропонувало підвищити вартість водопостачання і водовідведення до 88,90 грн за кубометр.

Серед причин назвали традиційні фактори, зокрема зростання ціни електроенергії для бізнесу, збільшення витрат на ремонти та обслуговування мережі, підняття заробітних плат відповідно до ринкових умов, дорожчання паливно-мастильних матеріалів та ін.

Однак у Київській міській державній адміністрації не затвердили тариф на запропонованому рівні. Міська влада ухвалила рішення про встановлення вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення в розмірі 63,79 грн за кубометр.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українка розповіла про реальну вартість монтажу свердловини у 2026 році. Вона витратила 66 300 грн на матеріали і роботу підрядників. Додатково довелося купити насос за 14 000 грн, оскільки він не входив у загальну ціну.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують побудувати майже 900 кілометрів нових водогонів. Станом на липень 2026 року роботи розпочали в 14 областях. Плюс встановлять понад 4 000 одиниць сучасного обладнання для отримання 45 МВт додаткових потужностей.