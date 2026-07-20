Вода в приватному будинку: скільки коштує пробурити свердловину у 2026 році

Скільки коштує пробурити свердловину для води в приватному будинку. Фото: Кадри з відео, Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під'єднати приватний будинок до центрального водопостачання вдається не завжди. У таких випадках власники житла часто вирішують бурити власну свердловину. Тому багатьом українцям буде цікаво дізнатися, у скільки обійдуться такі роботи у 2026 році.

Про те, скільки коштує вирити свердловину для приватного будинку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на історію користувачки соціальної мережі Instagram.

Яке значення має глибина свердловини

Ще до початку будівництва будинку родина вирішила зробити власне джерело води. Головною умовою було пробурити свердловину на глибину 120 метрів, щоб мати артезіанську воду.

Саме таку воду зазвичай шукають на великих глибинах. Вона проходить природне очищення через шари ґрунту та порід, тому часто має менше бактерій. Тож власники будинку сподівалися, що зможуть користуватися водою без складної системи фільтрації.

Як працює свердловина для води

Принцип роботи свердловини досить простий: бур проходить углиб землі, поки не знаходить водоносний шар. Вода потрапляє туди завдяки опадам, які поступово просочуються через ґрунт і накопичуються між шарами порід.

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Після того як воду знаходять, у свердловину встановлюють спеціальні труби. Вони створюють канал, через який вода підійматися на поверхню за допомогою насоса, а далі потрапляє у будинок.

Втім, навіть артезіанська вода не завжди ідеальна. У ній можуть бути підвищені показники заліза, марганцю, кальцію, магнію, сірководню, фтору та інших природних елементів. Якість води залежить від особливостей ґрунту.

Варто також враховувати, що рівень свердловини має бути вище за септик. Це допомагає уникнути потрапляння можливих забруднень у воду, особливо якщо ділянка розташована на піщаних ґрунтах.

Скільки коштує облаштувати свердловину для приватного будинку у 2026 році

За словами власниці будинку, буріння свердловини коштувало:

до 70 метрів — 900 гривень за кожен метр;

після 70 метрів — 2 000 гривень за метр;

додатково 15 тисяч гривень витратили на матеріали.

Загалом свердловина обійшлася у 66 300 гривень. Окремо довелося придбати насос за 14 тисяч гривень, оскільки він не входив у вартість робіт.

Спочатку така сума здалася власниці будинку занадто низькою для такої глибини. Однак бурильник пояснив, що свердловина вийшла на Бучацький водоносний горизонт.

"У вас 57 метрів бучацький горизонт. Таку воду п'є весь Київ, пийте і ви", — пояснив спеціаліст замовниці.

Хоча результат виявився не зовсім таким, як очікували, після додаткового вивчення інформації власниця зрозуміла, що така вода також вважається якісною та смачною. Однак вона може мати специфічний запах, тому без фільтрації, у такому випадку, все ж обійтися не вдасться.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні разом із підвищенням тарифів на воду триває робота над тим, щоб громади мали стабільне та надійне водопостачання. Замість залежності від одного джерела планують створити системи з резервними варіантами. Наразі запущено 29 таких проєктів у 14 областях.

Також Новини.LIVE розповідали, що власна земельна ділянка не завжди означає, що на ній можна без обмежень будувати будь-які об’єкти. Для деяких споруд потрібні додаткові дозволи. Тому у 2026 році важливо знати, що саме можна зводити без погоджень.