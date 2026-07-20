Вода в частном доме: сколько стоит пробурить скважину в 2026 году

Сколько стоит пробурить скважину для воды в частном доме. Фото: Кадры из видео, Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Подключить частный дом к центральному водоснабжению удается не всегда. В таких случаях владельцы жилья часто принимают решение пробурить собственную скважину. Поэтому многим украинцам будет интересно узнать, во сколько обойдутся такие работы в 2026 году.

О том, сколько стоит пробурить скважину для частного дома в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на историю пользовательницы социальной сети Instagram.

Какое значение имеет глубина скважины

Еще до начала строительства дома семья решила обустроить собственный источник воды. Главным условием было пробурить скважину глубиной 120 метров, чтобы получить артезианскую воду.

Именно такую воду обычно ищут на больших глубинах. Она проходит естественную очистку через слои почвы и пород, поэтому часто содержит меньше бактерий. Поэтому владельцы дома надеялись, что смогут пользоваться водой без сложной системы фильтрации.

Как работает скважина для воды

Принцип работы скважины довольно прост: бур проникает вглубь земли, пока не находит водоносный слой. Вода попадает туда благодаря осадкам, которые постепенно просачиваются через грунт и накапливаются между слоями пород.

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После того как воду находят, в скважину устанавливают специальные трубы. Они создают канал, по которому вода поднимается на поверхность с помощью насоса, а затем поступает в дом.

Впрочем, даже артезианская вода не всегда идеальна. В ней могут быть повышенные показатели содержания железа, марганца, кальция, магния, сероводорода, фтора и других природных элементов. Качество воды зависит от особенностей почвы.

Стоит также учитывать, что уровень скважины должен быть выше септика. Это помогает избежать попадания возможных загрязнений в воду, особенно если участок расположен на песчаных почвах.

Сколько стоит обустроить скважину для частного дома в 2026 году

По словам владелицы дома, бурение скважины обошлось:

до 70 метров — 900 гривен за каждый метр;

после 70 метров — 2 000 гривен за метр;

дополнительно 15 тысяч гривен потратили на материалы.

В общей сложности скважина обошлась в 66 300 гривен. Отдельно пришлось приобрести насос за 14 тысяч гривен, поскольку он не входил в стоимость работ.

Сначала такая сумма показалась владелице дома слишком низкой для такой глубины. Однако бурильщик объяснил, что скважина вышла на Бучацкий водоносный горизонт.

"У вас на глубине 57 метров — Бучацкий горизонт. Такую воду пьет весь Киев, пейте и вы", — пояснил специалист заказчице.

Хотя результат оказался не совсем таким, как ожидалось, после дополнительного изучения информации владелица поняла, что такая вода также считается качественной и вкусной. Однако она может иметь специфический запах, поэтому без фильтрации в таком случае все же обойтись не удастся.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине наряду с повышением тарифов на воду продолжается работа над тем, чтобы общины имели стабильное и надежное водоснабжение. Вместо зависимости от одного источника планируется создать системы с резервными вариантами. На данный момент запущено 29 таких проектов в 14 областях.

Также Новини.LIVE сообщали, что наличие собственного земельного участка не всегда означает, что на нём можно без ограничений строить любые объекты. Для некоторых сооружений требуются дополнительные разрешения. Поэтому в 2026 году важно знать, что именно можно возводить без согласований.