Тарифи на газ та електрику в Україні: чи доведеться платити більше уже цього року

Що буде з тарифами на комунальні послуги в Україні у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Тарифи на газ та електроенергію для населення поки що залишаться без змін. Проте у низці міст уже переглядають тарифи на холодне водопостачання та водовідведення.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Чи можуть підвищити тарифи на газ та електрику в Україні уже цього року

"Ціна на електричну енергію, на газ і на теплопостачання цього року не зміниться. На жаль, змінюються ціни, але це вимушений крок від більшості водоканалів. У різних українських містах зараз з липня місяця в переважній більшості змінюються тарифи на холодне водопостачання, водовідведення", — пояснив Нагорняк.

За його словами, підвищення тарифів для водоканалів є вимушеним рішенням. Протягом тривалого часу регулятор не переглядав їхню вартість, уникаючи відповідальності за таке рішення.

Через це багато комунальних підприємств опинилися у складному фінансовому становищі. Насамперед їм бракує коштів на оплату електроенергії, необхідної для роботи помпового обладнання та забезпечення населення водою.

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Для клієнтів компанії "Нафтогаз", які становлять близько 98% усіх побутових споживачів, ціна природного газу й надалі залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. На сайті компанії зазначається, що тарифний план "Фіксований" діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Не зміниться і тариф на електроенергію. Українці й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт-год. Остаточна сума у платіжці залежатиме від того, скільки електроенергії використало домогосподарство. Наприклад, якщо за місяць спожити 300 кВт-год, то рахунок становитиме 1 296 грн.

Зменшити витрати можуть власники двозонних лічильників. Для них електроенергія в нічний час (з 23:00 до 07:00) коштує 2,16 грн за 1 кВт-год, що вдвічі дешевше за стандартний тариф. Якщо користуватися енергомісткою технікою вночі, можна помітно заощадити на оплаті електроенергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві можуть суттєво зрости тарифи на воду — вартість одного кубометра може збільшитися більш ніж на 50 гривень. "Київводоканал" уже подав міській владі нові розрахунки для розгляду, тож мешканцям столиці варто готуватися до можливого подорожчання.

Також Новини.LIVE розповідали, що МВФ радить Україні з 2027 року поступово підвищувати тарифи на газ і електроенергію для населення. Такі рекомендації містяться в оновленому меморандумі про співпрацю з Україною.