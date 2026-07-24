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Главная Экономика Тарифы на воду вырастут с 1 августа: где в Украине потребители будут платить больше

Тарифы на воду вырастут с 1 августа: где в Украине потребители будут платить больше

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:34
Тарифы на воду превысят 80 грн за куб: где изменится стоимость услуг с 1 августа
Купюры гривны, женщина со стаканом воды и душ. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают пересматривать стоимость коммунальных услуг. Стало известно, что будет с тарифами на водоснабжение и водоотведение в Ирпенской общине. С 1 августа 2026 года бытовые потребители будут платить больше за кубометр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на первого заместителя мэра Ирпеня Александра Пащинского в Threads.

Новые тарифы на воду в Ирпене

На заседании исполнительного комитета Ирпенского городского совета было принято решение о пересмотре тарифов на воду с 1 августа. Повышение платы стало вынужденной мерой из-за роста фактической себестоимости предоставления услуг, поскольку, по словам Пащинского, существенно изменились расходы на:

  • электроэнергию;
  • топливно-смазочные материалы;
  • ремонт сетей и оборудования;
  • оплату труда специалистов.

Бытовые потребители будут платить за централизованное водоснабжение 35,56 грн/куб, за водоотведение — 46,86 грн/куб. Общий тариф составит 82,42 грн за кубометр. До 1 августа тариф остается на уровне 56,88 грн, то есть расходы граждан вырастут на 25,54 грн за каждый использованный кубический метр воды.

"Это вынужденная мера, которая позволит предприятию в дальнейшем обеспечивать стабильное водоснабжение и водоотведение, поддерживать сети в надлежащем состоянии и оперативно реагировать на аварийные ситуации", — отметил Александр Пащинский.

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Ранее мы сообщали, что в июле 2026 года Киевводоканал направил столичным властям расчеты обоснованного тарифа на услуги. Предприятие предложило повысить стоимость водоснабжения и водоотведения до 88,90 грн за кубометр.

Среди причин назвали традиционные факторы, в частности рост цен на электроэнергию для бизнеса, увеличение расходов на ремонт и обслуживание сети, повышение заработных плат в соответствии с рыночными условиями, удорожание горюче-смазочных материалов и др.

Однако в Киевской городской государственной администрации не утвердили тариф на предложенном уровне. Городские власти приняли решение об установлении стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 63,79 грн за кубометр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинка рассказала о реальной стоимости монтажа скважины в 2026 году. Она потратила 66 300 грн на материалы и работу подрядчиков. Кроме того, пришлось купить насос за 14 000 грн, поскольку он не входил в общую стоимость.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют построить почти 900 километров новых водопроводов. По состоянию на июль 2026 года работы начались в 14 областях. Кроме того, будет установлено более 4 000 единиц современного оборудования для получения 45 МВт дополнительных мощностей.

тарифы коммунальные услуги водоснабжение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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