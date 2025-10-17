Скільки доларів та євро можна купити на 1000 грн — суми

Інформаційне табло. Фото: Новини.LIVE

Нерідко українці вираховують найкращий час для купівлі валюти, аби максимально вигідно отримати долари чи євро. Офіційні курси щодня змінюються, тож доводиться віддавати за аналогічні суми більше/менше. Цікаво дізнатися, скільки іноземної валюти можна купити на 1000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсами долара та євро станом на п’ятницю, 17 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Долари та євро на 1000 грн

Офіційний курс гривні до долара, розрахований Національним банком на 17 жовтня, перебуває на рівні 41,63 грн/дол. Офіційний курс євро цієї п’ятниці становить 48,52 грн/євро. Очевидно, українцям доведеться заплатити інші суми за іноземні купюри, оскільки в банках та обмінниках зазвичай встановлюють вищі курсові показники.

Загалом на готівковому ринку середні курси продажу такі:

долар — 41,75 грн/дол.;

євро — 49,05 грн/євро.

Виходить, на 1000 грн наші громадяни зможуть купити орієнтовно 23,95 дол., якщо рахувати за середнім по Україні готівковим курсом. Сума європейської валюти становитиме близько 20,38 грн/євро.

Зауважимо, вже з понеділка, 20 жовтня, офіційні курси зміняться у бік збільшення: 41,73 грн/дол. і 48,76 грн/євро. Це означає, що покупці отримають менше іноземної валюти за 1000 грн.

Що буде з курсом долара та євро найближчим часом

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, скільки може коштувати валюта до кінця жовтня. Передумов для дорожчання долара нині немає, тому, вірогідно, люди зможуть спостерігати за помірним зміцненням гривні до рівня 41-41,5 грн/дол.

"Нацбанк має достатньо резервів для того, щоб згладжувати коливання на валютному ринку. Попри стабільно високий попит на валюту з боку населення та імпортні платежі, критичного навантаження на наші резерви немає", — констатував експерт.

Що стосується євро, то вартість в Україні залежить від співвідношення у парі з доларом. За відсутності сильного зміцнення валюти курс в обмінних пунктах коливатиметься в межах 48,49 грн/євро. Хоча додатковий тиск можуть спричинити зміни в ЄС, як от енергетичні ціни, економічна ситуація, ставка ЄЦБ тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть розпізнати фальшиві долари за кількома ознаками. На справжні купюри вказують водяні знаки, рельєфний друк, правильна текстура паперу і спеціальна друкована нитка.

Також ми писали, які проблемні долари та євро не варто зберігати або накопичувати. Йдеться про купюри з ознаками сильного зношення, підроблені банкноти і гроші давніх років емісії, зокрема до 1996 року.