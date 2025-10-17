Сколько долларов и евро можно купить на 1000 грн — суммы

Суммы могут удивить — сколько валюты получится купить на 1000 грн
Нередко украинцы вычисляют лучшее время для покупки валюты, чтобы максимально выгодно получить доллары или евро. Официальные курсы ежедневно меняются, поэтому приходится отдавать за аналогичные суммы больше/меньше. Интересно узнать, сколько иностранной валюты можно купить на 1000 грн.
что происходит с курсами доллара и евро по состоянию на пятницу, 17 октября.
Доллары и евро на 1000 грн
Официальный курс гривны к доллару, рассчитанный Национальным банком на 17 октября, находится на уровне 41,63 грн/долл. Официальный курс евро в эту пятницу составляет 48,52 грн/евро. Очевидно, украинцам придется заплатить другие суммы за иностранные купюры, поскольку в банках и обменниках обычно устанавливают более высокие курсовые показатели.
В целом на наличном рынке средние курсы продажи такие:
- доллар — 41,75 грн/долл;
- евро — 49,05 грн/евро.
Получается, на 1000 грн наши граждане смогут купить ориентировочно 23,95 долл., если считать по среднему по Украине наличному курсу. Сумма европейской валюты составит около 20,38 грн/евро.
Отметим, уже с понедельника, 20 октября, официальные курсы изменятся в сторону увеличения: 41,73 грн/долл. и 48,76 грн/евро. Это означает, что покупатели получат меньше иностранной валюты за 1000 грн.
Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, сколько может стоить валюта до конца октября. Предпосылок для подорожания доллара сейчас нет, поэтому, вероятно, люди смогут наблюдать умеренное укрепление гривны до уровня 41-41,5 грн/долл.
"Нацбанк имеет достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания на валютном рынке. Несмотря на стабильно высокий спрос на валюту со стороны населения и импортные платежи, критической нагрузки на наши резервы нет", — констатировал эксперт.
Что касается евро, то стоимость в Украине зависит от соотношения в паре с долларом. При отсутствии сильного укрепления валюты курс в обменных пунктах будет колебаться в пределах 48,49 грн/евро. Хотя дополнительное давление могут оказать изменения в ЕС, такие как энергетические цены, экономическая ситуация, ставка ЕЦБ и пр.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут распознать фальшивые доллары по нескольким признакам. На настоящие купюры указывают водяные знаки, рельефная печать, правильная текстура бумаги и специальная печатная нить.
Также мы писали, какие проблемные доллары и евро не стоит хранить или накапливать. Речь идет о купюрах с признаками сильного износа, поддельных банкнотах и деньгах давних годов эмиссии, в частности до 1996 года.
