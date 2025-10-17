Видео
Видео

Суммы могут удивить — сколько валюты получится купить на 1000 грн

Дата публикации 17 октября 2025 16:10
обновлено: 15:58
Сколько долларов и евро можно купить на 1000 грн — суммы
Информационное табло. Фото: Новини.LIVE

Нередко украинцы вычисляют лучшее время для покупки валюты, чтобы максимально выгодно получить доллары или евро. Официальные курсы ежедневно меняются, поэтому приходится отдавать за аналогичные суммы больше/меньше. Интересно узнать, сколько иностранной валюты можно купить на 1000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсами доллара и евро по состоянию на пятницу, 17 октября.

Доллары и евро на 1000 грн

Официальный курс гривны к доллару, рассчитанный Национальным банком на 17 октября, находится на уровне 41,63 грн/долл. Официальный курс евро в эту пятницу составляет 48,52 грн/евро. Очевидно, украинцам придется заплатить другие суммы за иностранные купюры, поскольку в банках и обменниках обычно устанавливают более высокие курсовые показатели.

В целом на наличном рынке средние курсы продажи такие:

  • доллар — 41,75 грн/долл;
  • евро — 49,05 грн/евро.

Получается, на 1000 грн наши граждане смогут купить ориентировочно 23,95 долл., если считать по среднему по Украине наличному курсу. Сумма европейской валюты составит около 20,38 грн/евро.

Отметим, уже с понедельника, 20 октября, официальные курсы изменятся в сторону увеличения: 41,73 грн/долл. и 48,76 грн/евро. Это означает, что покупатели получат меньше иностранной валюты за 1000 грн.

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, сколько может стоить валюта до конца октября. Предпосылок для подорожания доллара сейчас нет, поэтому, вероятно, люди смогут наблюдать умеренное укрепление гривны до уровня 41-41,5 грн/долл.

"Нацбанк имеет достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания на валютном рынке. Несмотря на стабильно высокий спрос на валюту со стороны населения и импортные платежи, критической нагрузки на наши резервы нет", — констатировал эксперт.

Что касается евро, то стоимость в Украине зависит от соотношения в паре с долларом. При отсутствии сильного укрепления валюты курс в обменных пунктах будет колебаться в пределах 48,49 грн/евро. Хотя дополнительное давление могут оказать изменения в ЕС, такие как энергетические цены, экономическая ситуация, ставка ЕЦБ и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут распознать фальшивые доллары по нескольким признакам. На настоящие купюры указывают водяные знаки, рельефная печать, правильная текстура бумаги и специальная печатная нить.

Также мы писали, какие проблемные доллары и евро не стоит хранить или накапливать. Речь идет о купюрах с признаками сильного износа, поддельных банкнотах и деньгах давних годов эмиссии, в частности до 1996 года.

гривна курс доллара курс евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
