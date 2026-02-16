Кредит на автономне електропостачання в привтному будинку — яку суму компенсує держава

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Власники приватних будинків і таунхаусів матимуть можливість отримати пільговий кредит для придбання обладнання, необхідного для автономного електропостачання житла. Відсоткова ставка за такими кредитами становитиме від 0%, а держава компенсуватиме до 30% суми основного боргу — залежно від типу та комплектації обраної системи.

Про те, коли стартує програма та якими будуть умови для українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Яку суму компенсує держава

Пільгове фінансування буде доступне у 43 банках, які беруть участь у державній програмі "5–7–9%". Максимальна сума кредиту становить 480 000 гривень, а строк погашення — до 10 років.

"Власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи", — написала Свириденко.

Сума компенсації залежить від того, яке саме обладнання купує позичальник:

20% — у разі придбання лише генератора;

25% — якщо купується генератор разом з акумулятором;

30% — за повний комплект, який включає сонячну електростанцію, генератор та акумулятор.

Умови отримання пільгового кредиту. Фото: Скриншот



Під дію програми підпадають дизельні, бензинові та газові генератори, акумуляторні батареї, а також сонячні електростанції у складі автономних енергетичних систем. Офіційний старт програми запланований на 18 лютого 2026 року.

Як оформити пільговий кредит

Згідно з інформацією на сайті Фонду розвитку підприємництва, процес оформлення кредиту складається з кількох етапів:

Оберіть банк: потрібно звернутися до будь-якого банку, який є учасником програми "5–7–9%". Подайте заявку: необхідно заповнити кредитну заявку із зазначенням обладнання, яке планується придбати. Перелік документів визначається конкретним банком. Очікуйте рішення: банк перевіряє відповідність заявки умовам програми та приймає рішення щодо надання фінансування. Отримайте кошти: після схвалення кредиту гроші перераховуються безготівково безпосередньо постачальнику обладнання. Отримайте компенсацію: після підтвердження встановлення та запуску системи держава одноразово погашає частину тіла кредиту.

Важливо зазначити, що остаточне рішення щодо надання фінансування завжди ухвалює банк, а конкретні умови кредитування можуть відрізнятися залежно від внутрішніх правил фінансової установи.

