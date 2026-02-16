Видео
Україна
Льготные кредиты на генераторы и солнечные станции — условия и кто получит

Льготные кредиты на генераторы и солнечные станции — условия и кто получит

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 17:44
Кредит на автономное электроснабжение в частном доме — какую сумму компенсирует государство
Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Владельцы частных домов и таунхаусов смогут получить льготный кредит для приобретения оборудования, необходимого для автономного электроснабжения жилья. Процентная ставка по таким кредитам составит от 0%, а государство будет компенсировать до 30% суммы основного долга — в зависимости от типа и комплектации выбранной системы.

О том, когда стартует программа и какими будут условия для украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также:

Какую сумму компенсирует государство

Льготное финансирование будет доступно в 43 банках, которые участвуют в государственной программе "5-7-9%". Максимальная сумма кредита составляет 480 000 гривен, а срок погашения — до 10 лет.

"Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", — написала Свириденко.

Сумма компенсации зависит от того, какое именно оборудование покупает заемщик:

  • 20% — в случае приобретения только генератора;
  • 25% — если покупается генератор вместе с аккумулятором;
  • 30% — за полный комплект, который включает солнечную электростанцию, генератор и аккумулятор.
Льготные кредиты на генераторы и солнечные станции — условия и кто получит - фото 1
Условия получения льготного кредита. Фото: Скриншот


Под действие программы подпадают дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторные батареи, а также солнечные электростанции в составе автономных энергетических систем. Официальный старт программы запланирован на 18 февраля 2026 года.

Как оформить льготный кредит

Согласно информации на сайте Фонда развития предпринимательства, процесс оформления кредита состоит из нескольких этапов:

  1. Выберите банк: нужно обратиться в любой банк, который является участником программы "5-7-9%".
  2. Подайте заявку: необходимо заполнить кредитную заявку с указанием оборудования, которое планируется приобрести. Перечень документов определяется конкретным банком.
  3. Ожидайте решения: банк проверяет соответствие заявки условиям программы и принимает решение о предоставлении финансирования.
  4. Получите средства: после одобрения кредита деньги перечисляются безналично непосредственно поставщику оборудования.
  5. Получите компенсацию: после подтверждения установки и запуска системы государство единовременно погашает часть тела кредита.

Важно отметить, что окончательное решение о предоставлении финансирования всегда принимает банк, а конкретные условия кредитования могут отличаться в зависимости от внутренних правил финансового учреждения.

Ранее мы писали, что работники аварийно-восстановительных бригад ежемесячно будут получать доплату в размере 20 тысяч гривен. Первые деньги им выплатят уже в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что из-за частых отключений света многие люди и организации используют генераторы. Для этого нужно иметь запас горючего, но хранить его следует правильно и по установленным правилам.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
