Надбавки для энергетиков — кому и когда выплатят дополнительные 20 тыс. грн

С начала года Россия осуществила уже 217 атак на объекты украинской энергетики. По словам чиновников, специалисты энергетической отрасли, коммунальных служб и железной дороги работают без перерывов, чтобы ликвидировать последствия обстрелов. Поэтому, для поддержки граждан и бизнеса, власть запустила ряд программ, которые должны помочь государству пройти этот тяжелый период.

О том, какие программы поддержки граждан и бизнеса запускает правительство, чтобы помочь пережить сложный период в энергетике, сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На какую поддержку могут рассчитывать граждане Украины

Работники аварийно-восстановительных бригад энергетических служб будут получать ежемесячную надбавку — 20 тысяч гривен. Первые выплаты поступят уже в этом месяце.

Также Украина вместе с государственными компаниями помогает социально уязвимым людям:

лицам с инвалидностью;

одиноким пожилым людям.

Уже переданы первые 10 тысяч "Пакетов тепла" жителям Киева и Киевской области. У них есть все необходимое для зимы: средства обогрева, связи и подзарядки медицинского оборудования.

"Расширяем эту поддержку в дальнейшем, привлекаем другие крупные государственные компании: Энергоатом, Укрэнерго и Укргидроэнерго. Они обеспечат дополнительные Пакеты тепла для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной", — написала Свириденко.

Новые программы поддержки бизнеса

Более 9 тысяч предпринимателей второй и третьей групп ФЛП уже подали заявки на единовременную выплату до 15 тысяч гривен. Средства помогут бизнесу работать во время аварийных отключений света. Заявки подаются через приложение "Дія".

Кроме того, предприниматели могут получить льготные кредиты на генераторы под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Банки уже приняли более 270 заявок. В программе участвуют 14 банков, а впоследствии их количество возрастет до 43 по всей стране.

Как планируют повысить энергонезависимость домохозяйств

Также стартовала программа "СвітлоДім". Она предусматривает финансирование для многоквартирных домов (от 100 до 300 тысяч гривен) на покупку генераторов и другого энергетического оборудования для бесперебойной работы важных систем.

Программу можно сочетать с другими государственными инструментами, в частности с кредитами 5-7-9 на установку солнечных электростанций, аккумуляторов и гибридных инверторов.

Ранее мы писали, что правительство обновило порядок оплаты коммунальных услуг. Если в доме не было воды или тепла, плату за дни без услуг начислять не будут.

Также мы рассказывали, что из-за постоянных атак России энергосистема Украины получает повреждения, поэтому отключения света длятся дольше. В такие периоды могут не работать банкоматы, терминалы и мобильная связь. Расчет карточкой становится проблемным, поэтому стоит иметь немного наличных для ежедневных нужд.