Надбавки для енергетиків — кому і коли виплатять додаткові 20 тис. грн

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Від початку року Росія здійснила вже 217 атак на об’єкти української енергетики. За словами урядовців, фахівці енергетичної галузі, комунальних служб і залізниці працюють без перерв, щоб ліквідувати наслідки обстрілів. Тож, для підтримки громадян та бізнесу, влада запустила низку програм, які повинні допомогти державі пройти цей важкий період.

Про те, які програми підтримки громадян та бізнесу запускає уряд, щоб допомогти пережити складний період в енергетиці, повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

На яку підтримку можуть розраховувати громадяни України

Працівники аварійно-відновлювальних бригад енергетичних служб отримуватимуть щомісячну надбавку — 20 тисяч гривень. Перші виплати надійдуть уже цього місяця.

Також Україна разом із державними компаніями допомагає соціально вразливим людям:

особам з інвалідністю;

самотнім людям похилого віку.

Уже передано перші 10 тисяч "Пакунків тепла" мешканцям Києва та Київської області. У них є все необхідне для зими: засоби обігріву, зв’язку та підзарядки медичного обладнання.

"Розширюємо цю підтримку надалі, залучаємо інші великі державні компанії: Енергоатом, Укренерго та Укргідроенерго. Вони забезпечать додаткові Пакунки тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною", — написала Свириденко.

Нові програми підтримки бізнесу

Понад 9 тисяч підприємців другої та третьої груп ФОП уже подали заявки на одноразову виплату до 15 тисяч гривень. Кошти допоможуть бізнесу працювати під час аварійних відключень світла. Заявки подаються через застосунок "Дія".

Крім того, підприємці можуть отримати пільгові кредити на генератори під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". Банки вже прийняли понад 270 заявок. У програмі беруть участь 14 банків, а згодом їх кількість зросте до 43 по всій країні.

Як планують підвищити енергонезалежність домогосподарств

Також стартувала програма "СвітлоДім". Вона передбачає фінансування для багатоквартирних будинків (від 100 до 300 тисяч гривень) на купівлю генераторів та іншого енергетичного обладнання для безперебійної роботи важливих систем.

Програму можна поєднувати з іншими державними інструментами, зокрема з кредитами 5–7–9 на встановлення сонячних електростанцій, акумуляторів і гібридних інверторів.

Раніше ми писали, що уряд оновив порядок оплати комунальних послуг. Якщо в домі не було води чи тепла, плату за дні без послуг нараховувати не будуть.

Також ми розповідали, що через постійні атаки Росії енергосистема України зазнає пошкоджень, тому відключення світла тривають довше. У такі періоди можуть не працювати банкомати, термінали та мобільний зв’язок. Розрахунок карткою стає проблемним, тож варто мати трохи готівки для щоденних потреб.