Фінмоніторинг в Україні — як змінились правила у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий порядок подання звітності для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Головна новація — повна відмова від паперових документів і перехід на електронний формат.

Про те, як змінились правила фінмоніторингу з 1 січня 2026 року, повідомили в Міністерстві фінансів України.

Що змінилось для бізнесу

Відтепер річну адміністративну звітність за формою № 2-фінмон не можна буде подавати на папері або у вигляді текстових файлів, зокрема створених у MS Word. Уся звітність подаватиметься виключно через єдиний вебпортал використання публічних коштів.

На порталі вже запрацював спеціальний електронний сервіс, який не лише приймає звіти, а й автоматично формує їх та допомагає уникнути помилок. Система пропонує бізнесу:

Автоматична перевірка — система одразу контролює правильність даних і розрахунків. Швидке підтвердження — користувач миттєво отримує повідомлення про прийняття звіту. Менше ризиків штрафів — зменшується кількість технічних помилок у документах.

Як змінились графіки подання звітності

Щоб бізнесу було легше перейти на нові правила, Мінфін продовжив терміни подання:

до 25 січня року, що настає після звітного, — подання основного звіту;

до 30 січня — подання уточненого звіту, якщо були виявлені помилки.

Кого стосуються нові правила

Нові вимоги є обов’язковими для СПФМ, діяльність яких контролює Міністерство фінансів. Це, зокрема:

агенти та брокери з нерухомості;

аудитори, бухгалтери, податкові та фінансові консультанти;

продавці мистецтва, дорогоцінних металів і коштовного каміння;

гральний бізнес (казино, букмекерські компанії, лотереї, онлайн-покер).

СПФМ — це суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які виконують роль першого рівня контролю у системі протидії відмиванню коштів. Держава покладає на них обов’язок перевіряти клієнтів і повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції.

Такі компанії зазвичай працюють з великими сумами або цінними активами, тому саме вони можуть першими помітити ризикові фінансові операції.

