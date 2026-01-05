Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові правила фінмоніторингу — що змінилось у 2026 році

Нові правила фінмоніторингу — що змінилось у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:28
Фінмоніторинг в Україні — як змінились правила у 2026 році
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий порядок подання звітності для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Головна новація — повна відмова від паперових документів і перехід на електронний формат.

Про те, як змінились правила фінмоніторингу з 1 січня 2026 року, повідомили в Міністерстві фінансів України

Реклама
Читайте також:

Що змінилось для бізнесу

Відтепер річну адміністративну звітність за формою № 2-фінмон не можна буде подавати на папері або у вигляді текстових файлів, зокрема створених у MS Word. Уся звітність подаватиметься виключно через єдиний вебпортал використання публічних коштів.

На порталі вже запрацював спеціальний електронний сервіс, який не лише приймає звіти, а й автоматично формує їх та допомагає уникнути помилок. Система пропонує бізнесу:

  1. Автоматична перевірка — система одразу контролює правильність даних і розрахунків.
  2. Швидке підтвердження — користувач миттєво отримує повідомлення про прийняття звіту.
  3. Менше ризиків штрафів — зменшується кількість технічних помилок у документах.

Як змінились графіки подання звітності

Щоб бізнесу було легше перейти на нові правила, Мінфін продовжив терміни подання:

  • до 25 січня року, що настає після звітного, — подання основного звіту;
  • до 30 січня — подання уточненого звіту, якщо були виявлені помилки.

Кого стосуються нові правила

Нові вимоги є обов’язковими для СПФМ, діяльність яких контролює Міністерство фінансів. Це, зокрема:

  • агенти та брокери з нерухомості;
  • аудитори, бухгалтери, податкові та фінансові консультанти;
  • продавці мистецтва, дорогоцінних металів і коштовного каміння;
  • гральний бізнес (казино, букмекерські компанії, лотереї, онлайн-покер).

СПФМ — це суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які виконують роль першого рівня контролю у системі протидії відмиванню коштів. Держава покладає на них обов’язок перевіряти клієнтів і повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції.

Такі компанії зазвичай працюють з великими сумами або цінними активами, тому саме вони можуть першими помітити ризикові фінансові операції.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні підвищили соцстандарти: мінімальну зарплату, пенсії та прожитковий мінімум. Водночас це означає більші податки для людей і бізнесу.

Також ми розповідали, що для ФОПів також підготували суттєві зміни: нові податкові правила, обов’язкові термінали для 1 групи, обмеження окремих видів діяльності та оновлений порядок повідомлень від податкової.

Мінфін правила бізнес фінанси фінансовий моніторинг
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації