Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Стосується кожного українця — яке головне нововведення 2026 року

Стосується кожного українця — яке головне нововведення 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:20
Головне нововведення 2026 — що змінилося для всіх українців з 1 січня
Гроші в руках. Фото: УНІАН

У 2026 році українців чекає важливе нововведення — підвищення соціальних стандартів. Планується збільшення мінімальної зарплати і пенсійного забезпечення, оновлення прожиткового мінімуму. Це, своєю чергою, призведе до зростання податкового навантаження на громадян і бізнес.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до якого головного нововведення готуватися українцям у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Зарплата, пенсія і прожитковий мінімум

Проголосувавши за проєкт Державного бюджету на 2026 рік та ухваливши його в цілому, народні депутати затвердили підвищення соціальних стандартів з 1 січня. По-перше, мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 647 грн замість 8 000 грн. Однак "на руки" працівники матимуть близько 6 658,19 грн після відрахування обов’язкових податків і зборів.

По-друге, мінімальне пенсійне забезпечення зафіксують на рівні 2 595 грн замість 2 361 грн. Однак не виключено, що цьогоріч вдасться почати реалізацію довгоочікуваної пенсійної реформи, основне завдання якої — надати пенсіонерам гідну фінансову підтримку.

По-третє, з 1 січня оновили показники прожиткового мінімуму для різних демографічних груп. Їх підвищили до таких сум:

  • загальний ПМ — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних громадян — 3 328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Звісно, такий прожитковий мінімум не відповідає українським реаліям, на чому неодноразово наголошували деякі народні депутати з вимогою розрахувати справедливий показник. У 2026 році відбулося підвищення всього на 300 грн.

Нові податки в Україні

Від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму залежать розміри податкових зобов’язань. Оскільки суми виростуть, то витрати громадян і підприємців теж стали більшими. Наприклад, для ФОП 1 та 2 групи спрощеної системи єдиний податок — це певний відсоток від МЗП і ПМ. Вони платять 332,8 грн та 1 729,4 грн відповідно з 1 січня.

Військовий збір для представників бізнесу (лише ФОП 1 та 2 групи) збільшився до 864,7 грн/міс., а розмір мінімального єдиного соціального внеску для всіх українців перебуває на рівні 1 902,34 грн/міс. Максимальна база ЄСВ у 2026 році виросла до суми 172 940 грн.

Нагадаємо, українців чекають три нововведення у 2026 році. Зокрема запуск роумінгового "безвізу" з ЄС, легалізація множинного громадянства і відтермінування платіжних терміналів для ФОП.

Також ми писали, що у 2026 році готуються важливі зміни для бізнесу. Наприклад, оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ, оновлення Трудового кодексу, амністія капіталів і багато іншого.

податки прожитковий мінімум мінімальна зарплата нововведення мінімальна пенсія
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації