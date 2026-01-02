Головне нововведення 2026 — що змінилося для всіх українців з 1 січня

Гроші в руках. Фото: УНІАН

У 2026 році українців чекає важливе нововведення — підвищення соціальних стандартів. Планується збільшення мінімальної зарплати і пенсійного забезпечення, оновлення прожиткового мінімуму. Це, своєю чергою, призведе до зростання податкового навантаження на громадян і бізнес.

Зарплата, пенсія і прожитковий мінімум

Проголосувавши за проєкт Державного бюджету на 2026 рік та ухваливши його в цілому, народні депутати затвердили підвищення соціальних стандартів з 1 січня. По-перше, мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 647 грн замість 8 000 грн. Однак "на руки" працівники матимуть близько 6 658,19 грн після відрахування обов’язкових податків і зборів.

По-друге, мінімальне пенсійне забезпечення зафіксують на рівні 2 595 грн замість 2 361 грн. Однак не виключено, що цьогоріч вдасться почати реалізацію довгоочікуваної пенсійної реформи, основне завдання якої — надати пенсіонерам гідну фінансову підтримку.

По-третє, з 1 січня оновили показники прожиткового мінімуму для різних демографічних груп. Їх підвищили до таких сум:

загальний ПМ — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Звісно, такий прожитковий мінімум не відповідає українським реаліям, на чому неодноразово наголошували деякі народні депутати з вимогою розрахувати справедливий показник. У 2026 році відбулося підвищення всього на 300 грн.

Нові податки в Україні

Від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму залежать розміри податкових зобов’язань. Оскільки суми виростуть, то витрати громадян і підприємців теж стали більшими. Наприклад, для ФОП 1 та 2 групи спрощеної системи єдиний податок — це певний відсоток від МЗП і ПМ. Вони платять 332,8 грн та 1 729,4 грн відповідно з 1 січня.

Військовий збір для представників бізнесу (лише ФОП 1 та 2 групи) збільшився до 864,7 грн/міс., а розмір мінімального єдиного соціального внеску для всіх українців перебуває на рівні 1 902,34 грн/міс. Максимальна база ЄСВ у 2026 році виросла до суми 172 940 грн.

