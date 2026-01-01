Відео
Зв’язок, паспорти і термінали — що зміниться для українців у 2026

Дата публікації: 1 січня 2026 10:22
Три головні нововведення 2026 року — що зміниться у житті багатьох українців
Чоловік зі смартфоном. Фото: Pexels

Новий 2026 рік приготував зміни для українців, яких наші громадяни чекали давно. Нововведення торкнуться використання мобільного зв’язку під час подорожей Європейським Союзом, діяльності підприємців і набуття другого громадянства.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких трьох головних змін готуватися українцям у 2026 році.

Роумінговий "безвіз" для українців

З 2026 року Україна приєднається до зони роумінгу ЄС "Roam like at home". Це означає, що нашим громадянам за кордоном більше не доведеться купувати місцеві SIM-карти або переплачувати за зв'язок власному мобільному оператору, активуючи додаткові сервіси.

Телефонні дзвінки, повідомлення та інтернет стануть безплатними у 27 країнах Євросоюзу. Точніше, вони будуть тарифікуватися за "домашніми" умовами. Мандрівники зможуть їхати в Польщу, Францію чи Німеччину, а послуги зв’язку коштуватимуть аналогічно цінам в Україні.

Також не потрібно замовляти роумінг додатково, оскільки в більшості тарифних планів передбачили автоматичне підключення. При цьому компанії заспокоюють абонентів: немає прямої кореляції між потенційним дорожчанням сервісів і скасуванням роумінгу.

Множинне громадянство

Друге важливе нововведення пов’язане з набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України". З 16 січня 2026 року українцям більше не доведеться відмовлятися від другого паспорта, аби зберегти перше громадянство.

З’явиться можливість стати громадянином іншої держави без ризику адміністративних санкцій, а приховування іноземного паспорта від контролюючих органів залишиться в минулому. Першими до механізму подвійного громадянства з Україною приєднаються США, Канада, Німеччина, Польща і Чехія.

Платіжний термінал для ФОП

Постанова Кабінету Міністрів № 894 передбачає встановлення нової вимоги для ФОП 1 групи спрощеної системи — обов’язкове використання платіжних терміналів з 1 січня 2026 року. Це стосується підприємців, які:

  • продають товари через торгові автомати;
  • здійснюють виїзну (виносну) торгівлю;
  • продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

ФОПи на єдиному податку готувалися до нововведення, однак прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 29 грудня повідомила у власному Telegram-каналі, що уряд відтермінував строки реалізації вимоги до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування.

Іншими словами, ФОПи 1 групи не зобов’язані встановлювати платіжні термінали з 1 січня. Однак якщо підприємці захочуть забезпечити клієнтів можливістю безготівкових розрахунків, ніхто не стоятиме на заваді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пенсіонерам в Україні варто готуватися до змін у 2026 році. Зокрема умови виходу на пенсію стануть більш жорсткими, але низка пільг та гарантій від держави для українців 60+ залишиться.

Також ми писали, що буде з цінами на продукти харчування у 2026 році, зарплатами вчителів/викладачів і курсом валют. Ми дізналися в експертів, до чого готуватися нашим громадянам.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
