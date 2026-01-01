Три головні нововведення 2026 року — що зміниться у житті багатьох українців

Зв’язок, паспорти і термінали — що зміниться для українців у 2026
Новий 2026 рік приготував зміни для українців, яких наші громадяни чекали давно. Нововведення торкнуться використання мобільного зв’язку під час подорожей Європейським Союзом, діяльності підприємців і набуття другого громадянства.
Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких трьох головних змін готуватися українцям у 2026 році.
Роумінговий "безвіз" для українців
З 2026 року Україна приєднається до зони роумінгу ЄС "Roam like at home". Це означає, що нашим громадянам за кордоном більше не доведеться купувати місцеві SIM-карти або переплачувати за зв'язок власному мобільному оператору, активуючи додаткові сервіси.
Телефонні дзвінки, повідомлення та інтернет стануть безплатними у 27 країнах Євросоюзу. Точніше, вони будуть тарифікуватися за "домашніми" умовами. Мандрівники зможуть їхати в Польщу, Францію чи Німеччину, а послуги зв’язку коштуватимуть аналогічно цінам в Україні.
Також не потрібно замовляти роумінг додатково, оскільки в більшості тарифних планів передбачили автоматичне підключення. При цьому компанії заспокоюють абонентів: немає прямої кореляції між потенційним дорожчанням сервісів і скасуванням роумінгу.
Множинне громадянство
Друге важливе нововведення пов’язане з набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України". З 16 січня 2026 року українцям більше не доведеться відмовлятися від другого паспорта, аби зберегти перше громадянство.
З’явиться можливість стати громадянином іншої держави без ризику адміністративних санкцій, а приховування іноземного паспорта від контролюючих органів залишиться в минулому. Першими до механізму подвійного громадянства з Україною приєднаються США, Канада, Німеччина, Польща і Чехія.
Платіжний термінал для ФОП
Постанова Кабінету Міністрів № 894 передбачає встановлення нової вимоги для ФОП 1 групи спрощеної системи — обов’язкове використання платіжних терміналів з 1 січня 2026 року. Це стосується підприємців, які:
- продають товари через торгові автомати;
- здійснюють виїзну (виносну) торгівлю;
- продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.
ФОПи на єдиному податку готувалися до нововведення, однак прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 29 грудня повідомила у власному Telegram-каналі, що уряд відтермінував строки реалізації вимоги до завершення воєнного стану і ще на три місяці після його скасування.
Іншими словами, ФОПи 1 групи не зобов’язані встановлювати платіжні термінали з 1 січня. Однак якщо підприємці захочуть забезпечити клієнтів можливістю безготівкових розрахунків, ніхто не стоятиме на заваді.
Що ще варто знати українцям
