Связь, паспорта и терминалы — что изменится для украинцев в 2026

Дата публикации 1 января 2026 10:22
Три главных нововведения 2026 года — что изменится в жизни многих украинцев
Мужчина со смартфоном. Фото: Pexels

Новый 2026 год приготовил изменения для украинцев, которых наши граждане ждали давно. Нововведения коснутся использования мобильной связи во время путешествий по Европейскому Союзу, деятельности предпринимателей и получения второго гражданства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким трем главным изменениям готовиться украинцам в 2026 году.

Читайте также:

Роуминговый "безвиз" для украинцев

С 2026 года Украина присоединится к зоне роуминга ЕС "Roam like at home". Это означает, что нашим гражданам за рубежом больше не придется покупать местные SIM-карты или переплачивать за связь собственному мобильному оператору, активируя дополнительные сервисы.

Телефонные звонки, сообщения и интернет станут бесплатными в 27 странах Евросоюза. Точнее, они будут тарифицироваться по "домашним" условиям. Путешественники смогут ехать в Польшу, Францию или Германию, а услуги связи будут стоить аналогично ценам в Украине.

Также не нужно заказывать роуминг дополнительно, поскольку в большинстве тарифных планов предусмотрели автоматическое подключение. При этом компании успокаивают абонентов: нет прямой корреляции между потенциальным удорожанием сервисов и отменой роуминга.

Множественное гражданство

Второе важное нововведение связано со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины". С 16 января 2026 года украинцам больше не придется отказываться от второго паспорта, чтобы сохранить первое гражданство.

Появится возможность стать гражданином другого государства без риска административных санкций, а сокрытие иностранного паспорта от контролирующих органов останется в прошлом. Первыми к механизму двойного гражданства с Украиной присоединятся США, Канада, Германия, Польша и Чехия.

Платежный терминал для ФЛП

Постановление Кабинета Министров № 894 предусматривает установление нового требования для ФЛП 1 группы упрощенной системы — обязательное использование платежных терминалов с 1 января 2026 года. Это касается предпринимателей, которые:

  • продают товары через торговые автоматы;
  • осуществляют выездную (выносную) торговлю;
  • продают собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

ФЛП на едином налоге готовились к нововведению, однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко 29 декабря сообщила в собственном Telegram-канале, что правительство отсрочило сроки реализации требования до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены.

Другими словами, ФЛП 1 группы не обязаны устанавливать платежные терминалы с 1 января. Однако если предприниматели захотят обеспечить клиентов возможностью безналичных расчетов, никто не будет препятствовать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионерам в Украине стоит готовиться к изменениям в 2026 году. В частности условия выхода на пенсию станут более жесткими, но ряд льгот и гарантий от государства для украинцев 60+ останется.

Также мы писали, что будет с ценами на продукты питания в 2026 году, зарплатами учителей/преподавателей и курсом валют. Мы узнали у экспертов, к чему готовиться нашим гражданам.

Елизавета Супивская
