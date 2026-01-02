Податкова амністія, ПДВ і приватизація — що готують для бізнесу у 2026 році

Жінка з документами. Фото: Pexels

У 2026 році наших громадян можуть чекати серйозні зміни. Йдеться про потенційні нововведення для сфери підприємництва в Україні. Наприклад, уряд планує оновити трудовий кодекс, ввести механізми детінізації економіки, продовжити велику приватизацію тощо.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

До чого готуватися підприємцям у 2026

Держава планує запровадити чимало змін, які торкнуться ФОПів і представників великого бізнесу. Деякі нововведення запрацюють уже цьогоріч, а реалізацію інших можуть відкласти до 2027-го (але законодавчу основу фіналізують та приймуть раніше). Загалом українцям необхідно готуватися до великої кількості потенційних рішень.

Оподаткування цифрових платформ. Оператори Uklon, Glovo і Bolt спільно з маркетплейсами OLX та Prom.ua будуть сплачувати податок 10% з доходу замість звичайного ПДФО 18% та військового збору 5%. Оподаткування міжнародних посилок. Верховна Рада розгляне законопроєкт про стягнення 20% податку на додану вартість з відправлень вартістю менше 150 євро. ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 млн грн. Цю зміну планують запровадити з 1 січня 2027 року, однак протягом наступних 12 місяців буде розгляд законопроєкту та його ухвалення. Промисловий "безвіз". У разі ухвалення двох законопроєктів щодо сертифікації продукції вітчизняним товарам відкриється полегшений шлях на європейський ринок, оскільки запрацює взаємне визнання сертифікатів України та ЄС. Оновлення Трудового кодексу. Серед можливих змін — зрівняння електронних документів із паперовими за юридичною силою, збільшення кількості типів трудових договорів, встановлення більш чітких критеріїв відносин між працівником і роботодавцем, збільшення річної відпустки до 28 календарних днів, забезпечення додатковими гарантіями у випадку вагітності тощо. Страхування воєнних ризиків. У 2026 році запрацює механізм компенсації ринкових ставок страхування майна підприємств від ризиків, накладених повномасштабною війною в Україні. Амністія капіталів. Йдеться про запровадження спеціального режиму, який дозволить громадянам легалізувати свої активи і доходи по зниженій податковій ставці без відповідальності за минулі порушення закону. Нові засади державного контролю. Рада може ухвалити законопроєкти, які дозволять компаніям самостійно ініціювати перевірку від контролюючих органів або приватних аудиторів (без сплати штрафів у разі виявлення порушень). Скасування підпису акту виконаних робіт з боку замовника. Цьогоріч буде розгляд законопроєкту в другому читанні, його ухвалення сприятиме спрощенню документообігу між виконавцем і замовником. Запуск національного електронного чека. Споживачам видаватимуть цифрову версію паперового платіжного документа, який матиме аналогічну юридичну силу. Аналітична платформа "Пульс". До переліку функціоналу додадуть аналітичний дашборд, за допомогою якого будуть видимі патерни проблем, а не тільки окремі звернення. Продовження великої приватизації. У 2026 році пріоритетними об’єктами стануть Одеський припортовий завод та "Сумихімпром". Плюс можливий продаж активів ТРЦ Ocean Plaza, підприємства "Мотордеталь‑Конотоп", Демурінського гірничо‑збагачувального комбінату та ін.

Невідомо, коли саме будуть реалізовані ці 12 змін, однак український уряд має цілий рік попереду, аби здійснити заплановане. Не факт, що всі нововведення вдасться запровадити у 2026 році, а частина пунктів може дійти до фінального етапу в оновленому вигляді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні податок на нерухомість нараховують одному зі співвласників, якщо житло перебуває у спільному сумісному володінні. Це відбувається лише за рішенням суду або домовленістю сторін.

Також ми писали, що буде з фінансами українців у 2026 році. Виросли соціальні стандарти, зокрема мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум, плюс змінилися певні суми податків.