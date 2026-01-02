Налоговая амнистия, НДС и приватизация — что готовят для бизнеса в 2026 году

Женщина с документами. Фото: Pexels

В 2026 году наших граждан могут ждать серьезные изменения. Речь идет о потенциальных нововведениях для сферы предпринимательства в Украине. Например, правительство планирует обновить трудовой кодекс, ввести механизмы детенизации экономики, продолжить большую приватизацию и прочее.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

К чему готовиться предпринимателям в 2026

Государство планирует ввести немало изменений, которые коснутся ФЛП и представителей крупного бизнеса. Некоторые нововведения заработают уже в этом году, а реализацию других могут отложить до 2027-го (но законодательную основу финализируют и примут раньше). В целом украинцам необходимо готовиться к большому количеству потенциальных решений.

Налогообложение цифровых платформ. Операторы Uklon, Glovo и Bolt совместно с маркетплейсами OLX и Prom.ua будут платить налог 10% с дохода вместо обычного НДФЛ 18% и военного сбора 5%. Налогообложение международных посылок. Верховная Рада рассмотрит законопроект о взыскании 20% налога на добавленную стоимость с отправлений стоимостью менее 150 евро. НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. Это изменение планируют ввести с 1 января 2027 года, однако в течение следующих 12 месяцев будет рассмотрение законопроекта и его принятие. Промышленный "безвиз". В случае принятия двух законопроектов по сертификации продукции отечественным товарам откроется облегченный путь на европейский рынок, поскольку заработает взаимное признание сертификатов Украины и ЕС. Обновление Трудового кодекса. Среди возможных изменений — уравнивание электронных документов с бумажными по юридической силе, увеличение количества типов трудовых договоров, установление более четких критериев отношений между сотрудником и работодателем, увеличение годового отпуска до 28 календарных дней, обеспечение дополнительными гарантиями в случае беременности и т.д. Страхование военных рисков. В 2026 году заработает механизм компенсации рыночных ставок страхования имущества предприятий от рисков, наложенных полномасштабной войной в Украине. Амнистия капиталов. Речь идет о введении специального режима, который позволит гражданам легализовать свои активы и доходы по сниженной налоговой ставке без ответственности за прошлые нарушения закона. Новые принципы государственного контроля. Рада может принять законопроекты, которые позволят компаниям самостоятельно инициировать проверку от контролирующих органов или частных аудиторов (без уплаты штрафов в случае выявления нарушений). Отмена подписи акта выполненных работ со стороны заказчика. В этом году будет рассмотрение законопроекта во втором чтении, его принятие способствует упрощению документооборота между исполнителем и заказчиком. Запуск национального электронного чека. Потребителям будут выдавать цифровую версию бумажного платежного документа с аналогичной юридической силой. Аналитическая платформа "Пульс". В перечень функционала добавят аналитический дашборд, с помощью которого будут видны паттерны проблем, а не только отдельные обращения. Продолжение большой приватизации. В 2026 году приоритетными объектами станут Одесский припортовый завод и "Сумыхимпром". Плюс возможна продажа активов ТРЦ Ocean Plaza, предприятия "Мотордеталь-Конотоп", Демуринского горно-обогатительного комбината и др.

Неизвестно, когда именно будут реализованы эти 12 изменений, однако украинское правительство имеет целый год впереди, дабы осуществить запланированное. Не факт, что все нововведения удастся ввести в 2026 году, а часть пунктов может дойти до финального этапа в обновленном виде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине налог на недвижимость начисляют одному из совладельцев, если жилье находится в общем совместном владении. Это происходит только по решению суда или договоренности сторон.

Также мы писали, что будет с финансами украинцев в 2026 году. Выросли социальные стандарты, в частности минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум, плюс изменились определенные суммы налогов.