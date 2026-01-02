Налоговая амнистия, НДС и приватизация — что готовят для бизнеса в 2026 году

Изменения для бизнеса в 2026 году — каких 12 нововведений ожидать
В 2026 году наших граждан могут ждать серьезные изменения. Речь идет о потенциальных нововведениях для сферы предпринимательства в Украине. Например, правительство планирует обновить трудовой кодекс, ввести механизмы детенизации экономики, продолжить большую приватизацию и прочее.
К чему готовиться предпринимателям в 2026
Государство планирует ввести немало изменений, которые коснутся ФЛП и представителей крупного бизнеса. Некоторые нововведения заработают уже в этом году, а реализацию других могут отложить до 2027-го (но законодательную основу финализируют и примут раньше). В целом украинцам необходимо готовиться к большому количеству потенциальных решений.
- Налогообложение цифровых платформ. Операторы Uklon, Glovo и Bolt совместно с маркетплейсами OLX и Prom.ua будут платить налог 10% с дохода вместо обычного НДФЛ 18% и военного сбора 5%.
- Налогообложение международных посылок. Верховная Рада рассмотрит законопроект о взыскании 20% налога на добавленную стоимость с отправлений стоимостью менее 150 евро.
- НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн грн. Это изменение планируют ввести с 1 января 2027 года, однако в течение следующих 12 месяцев будет рассмотрение законопроекта и его принятие.
- Промышленный "безвиз". В случае принятия двух законопроектов по сертификации продукции отечественным товарам откроется облегченный путь на европейский рынок, поскольку заработает взаимное признание сертификатов Украины и ЕС.
- Обновление Трудового кодекса. Среди возможных изменений — уравнивание электронных документов с бумажными по юридической силе, увеличение количества типов трудовых договоров, установление более четких критериев отношений между сотрудником и работодателем, увеличение годового отпуска до 28 календарных дней, обеспечение дополнительными гарантиями в случае беременности и т.д.
- Страхование военных рисков. В 2026 году заработает механизм компенсации рыночных ставок страхования имущества предприятий от рисков, наложенных полномасштабной войной в Украине.
- Амнистия капиталов. Речь идет о введении специального режима, который позволит гражданам легализовать свои активы и доходы по сниженной налоговой ставке без ответственности за прошлые нарушения закона.
- Новые принципы государственного контроля. Рада может принять законопроекты, которые позволят компаниям самостоятельно инициировать проверку от контролирующих органов или частных аудиторов (без уплаты штрафов в случае выявления нарушений).
- Отмена подписи акта выполненных работ со стороны заказчика. В этом году будет рассмотрение законопроекта во втором чтении, его принятие способствует упрощению документооборота между исполнителем и заказчиком.
- Запуск национального электронного чека. Потребителям будут выдавать цифровую версию бумажного платежного документа с аналогичной юридической силой.
- Аналитическая платформа "Пульс". В перечень функционала добавят аналитический дашборд, с помощью которого будут видны паттерны проблем, а не только отдельные обращения.
- Продолжение большой приватизации. В 2026 году приоритетными объектами станут Одесский припортовый завод и "Сумыхимпром". Плюс возможна продажа активов ТРЦ Ocean Plaza, предприятия "Мотордеталь-Конотоп", Демуринского горно-обогатительного комбината и др.
Неизвестно, когда именно будут реализованы эти 12 изменений, однако украинское правительство имеет целый год впереди, дабы осуществить запланированное. Не факт, что все нововведения удастся ввести в 2026 году, а часть пунктов может дойти до финального этапа в обновленном виде.
