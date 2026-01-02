Главное нововведение 2026 — что изменилось для всех украинцев с 1 января

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В 2026 году украинцев ждет важное нововведение — повышение социальных стандартов. Планируется увеличение минимальной зарплаты и пенсионного обеспечения, обновление прожиточного минимума. Это, в свою очередь, приведет к росту налоговой нагрузки на граждан и бизнес.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к какому главному нововведению готовиться украинцам в 2026 году.

Зарплата, пенсия и прожиточный минимум

Проголосовав за проект Государственного бюджета на 2026 год и приняв его в целом, народные депутаты утвердили повышение социальных стандартов с 1 января. Во-первых, минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн вместо 8 000 грн. Однако "на руки" сотрудники будут иметь около 6 658,19 грн после отчисления обязательных налогов и сборов.

Во-вторых, минимальное пенсионное обеспечение зафиксируют на уровне 2 595 грн вместо 2 361 грн. Однако не исключено, что в этом году удастся начать реализацию долгожданной пенсионной реформы, основная задача которой — предоставить пенсионерам достойную финансовую поддержку.

В-третьих, с 1 января обновили показатели прожиточного минимума для разных демографических групп. Их повысили до таких сумм:

общий ПМ — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных граждан — 3 328 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Конечно, такой прожиточный минимум не соответствует украинским реалиям, что неоднократно подчеркивали некоторые народные депутаты с требованием рассчитать справедливый показатель. В 2026 году произошло повышение всего на 300 грн.

Новые налоги в Украине

От минимальной зарплаты и прожиточного минимума зависят размеры налоговых обязательств. Поскольку суммы вырасли, то расходы граждан и предпринимателей тоже стали больше. Например, для ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы единый налог — это определенный процент от МЗП и ПМ. Они платят 332,8 грн и 1 729,4 грн соответственно с 1 января.

Военный сбор для представителей бизнеса (только ФЛП 1 и 2 группы) увеличился до 864,7 грн/мес., а размер минимального единого социального взноса для всех украинцев находится на уровне 1 902,34 грн/мес. Максимальная база ЕСВ в 2026 году выросла до суммы 172 940 грн.

Напомним, украинцев ждут три нововведения в 2026 году. В частности запуск роумингового "безвиза" с ЕС, легализация множественного гражданства и отсрочка платежных терминалов для ФЛП.

Также мы писали, что в 2026 году готовятся важные изменения для бизнеса. Например, налогообложение международных посылок и цифровых платформ, обновление Трудового кодекса, амнистия капиталов и многое другое.