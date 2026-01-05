Финмониторинг в Украине — как изменились правила в 2026 году

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине заработает новый порядок подачи отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). Главная новация — полный отказ от бумажных документов и переход на электронный формат.

О том, как изменились правила финмониторинга с 1 января 2026 года, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Что изменилось для бизнеса

Отныне годовую административную отчетность по форме № 2-финмон нельзя будет подавать на бумаге или в виде текстовых файлов, в частности созданных в MS Word. Вся отчетность будет подаваться исключительно через единый веб-портал использования публичных средств.

На портале уже заработал специальный электронный сервис, который не только принимает отчеты, но и автоматически формирует их и помогает избежать ошибок. Система предлагает бизнесу:

Автоматическую проверку — система сразу контролирует правильность данных и расчетов. Быстрое подтверждение — пользователь мгновенно получает уведомление о принятии отчета. Меньше рисков штрафов — уменьшается количество технических ошибок в документах.

Как изменились графики подачи отчетности

Чтобы бизнесу было легче перейти на новые правила, Минфин продлил сроки подачи:

до 25 января года, следующего после отчетного, — подача основного отчета;

до 30 января — подача уточненного отчета, если были выявлены ошибки.

Кого касаются новые правила

Новые требования являются обязательными для СПФМ, деятельность которых контролирует Министерство финансов. Это, в частности:

агенты и брокеры по недвижимости;

аудиторы, бухгалтеры, налоговые и финансовые консультанты;

продавцы искусства, драгоценных металлов и драгоценных камней;

игорный бизнес (казино, букмекерские компании, лотереи, онлайн-покер).

СПФМ — это субъекты первичного финансового мониторинга, которые выполняют роль первого уровня контроля в системе противодействия отмыванию средств. Государство возлагает на них обязанность проверять клиентов и сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях.

Такие компании обычно работают с крупными суммами или ценными активами, поэтому именно они могут первыми заметить рисковые финансовые операции.

