Ціни на вершкове масло — скільки мінімально коштує продукт жирністю 82%

Здійснюючи моніторинг цін у супермаркетах, можна зробити висновок, що вершкове масло майже не змінилося у вартості протягом 2025 року. Коливання відбувалися, але в незначних діапазонах. Однак з огляду на проблеми з постачанням електроенергії не виключено, що ціни можуть відчутно підняти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю вершкового масла в супермаркетах України станом на 11 листопада.

Скільки коштує масло в Україні

Згідно з Мінфіном, середня ціна за 200 г продукту перебуває на рівні 107,96 грн. Ми порівняли пропозиції в різних популярних мережах і з’ясували, скільки мінімально споживачі повинні віддати за вершкове масло жирністю 82%. Показники виявилися такими:

Сільпо — від 63,62 грн;

Новус — від 94,99 грн;

Фора — від 98,20 грн;

Варус — від 99 грн;

Ашан — від 101,90 грн;

АТБ — від 103,90 грн;

Метро — від 105 грн;

МегаМаркет — від 123,40 грн.

Мінімальна вартість вершкового масла жирністю 82%. Фото: Новини.LIVE

Як відрізнити справжнє масло від підробки

Раніше ми розповідали, як українські споживачі можуть відрізнити натуральне вершкове масло від фальсифікату. По-перше, необхідно звернути увагу на склад продукту: в переліку повинен бути лише один інгредієнт — вершки чи пастеризовані вершки.

По-друге, стандартом вважається жирність від 82,5%, тому краще купувати упаковку з таким показником. По-третє, бажано уникати товарних позицій з умістом рослинних жирів (пальмова, кокосова, соєва олія), консервантів, ароматизаторів та комбінованих жирів.

Ще одна ознака натуральності — помітка ДСТУ 4399:2005 на пакуванні. Така інформація гарантує високу якість продукту, оскільки він отримав відповідну сертифікацію. Плюс не завадить дивитися на колір масла, коли купуєте на вагу: треба шукати світло-жовтий відтінок.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, червона ікра коштує від 400 грн за 100 г: найдешевша — форелева, найдорожча — кети. Чорна ікра осетрових значно дорожча, ціна сягає від 4 000 грн за 100 г до 60 000 грн за кілограм.

Також ми писали, що ціна гречки в Україні зросла з 35 до майже 42 грн за кілограм і може підвищитися ще на 10%. Експерти пояснюють це скороченням посівних площ і зменшенням пропозиції.