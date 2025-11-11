Цены на сливочное масло — сколько минимально стоит продукт жирностью 82%

Сливочное масло. Фото: Pexels

Осуществляя мониторинг цен в супермаркетах, можно сделать вывод, что сливочное масло почти не изменилось в стоимости в течение 2025 года. Колебания происходили, но в незначительных диапазонах. Однако, учитывая проблемы с поставками электроэнергии, не исключено, что цены могут ощутимо поднять.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью сливочного масла в супермаркетах Украины по состоянию на 11 ноября.

Читайте также:

Сколько стоит масло в Украине

Согласно Минфину, средняя цена за 200 г продукта находится на уровне 107,96 грн. Мы сравнили предложения в разных популярных сетях и выяснили, сколько минимально потребители должны отдать за сливочное масло жирностью 82%. Показатели оказались такими:

Сільпо — от 63,62 грн;

Новус — от 94,99 грн;

Фора — от 98,20 грн;

Варус — от 99 грн;

Ашан — от 101,90 грн;

АТБ — от 103,90 грн;

Метро — от 105 грн;

МегаМаркет — от 123,40 грн.

Минимальная стоимость сливочного масла жирностью 82%. Фото: Новини.LIVE

Как отличить настоящее масло от подделки

Ранее мы рассказывали, как украинские потребители могут отличить натуральное сливочное масло от фальсификата. Во-первых, необходимо обратить внимание на состав продукта: в перечне должен быть только один ингредиент — сливки или пастеризованные сливки.

Во-вторых, стандартом считается жирность от 82,5%, поэтому лучше покупать упаковку с таким показателем. В-третьих, желательно избегать товарных позиций с содержанием растительных жиров (пальмовое, кокосовое, соевое масло), консервантов, ароматизаторов и комбинированных жиров.

Еще один признак натуральности — пометка ДСТУ 4399:2005 на упаковке. Такая информация гарантирует высокое качество продукта, поскольку он получил соответствующую сертификацию. Плюс не помешает смотреть на цвет масла, когда покупаете на развес: надо искать светло-желтый оттенок.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, красная икра стоит от 400 грн за 100 г: самая дешевая — форелевая, самая дорогая — кеты. Черная икра осетровых значительно дороже, цена достигает от 4 000 грн за 100 г до 60 000 грн за килограмм.

Также мы писали, что цена гречки в Украине выросла с 35 до почти 42 грн за килограмм и может повыситься еще на 10%. Эксперты объясняют это сокращением посевных площадей и уменьшением предложения.