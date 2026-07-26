Курс євро в Україні на хороших позиціях: до чого готуватися найближчим часом

Євро тримає оборону на валютному ринку: що буде з курсом найближчим часом
Протягом липня 2026 року українці могли купувати і продавати купюри євро з вигодою. Курс перебував на стабільному рівні з незначними коливаннями після різкого зростання у червні. Постає питання, чи затримається низхідний тренд на довше.
Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.
Що буде з курсом євро в Україні
На понеділок, 27 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,96 грн. Як відомо, обчислення здійснюються через курс долара і залежно від співвідношення у головній валютній парі. Тобто регулятор самостійно не впливає на показники.
"Зараз єврозона певною мірою стабільна, там немає потрясінь, які би призвели до коливання курсу євро. В серпні продовжиться період відпусток у ЄС, тому варто чекати вересня, аби побачити подальшу динаміку", — зазначив економіст.
Співвідношення у парі зафіксувалося на рівні 1,14 дол./євро, завдяки чому офіційний курс може триматися у сталому діапазоні. Якщо показники не зміняться найближчим часом, то європейська валюта суттєво не подорожчає, а відбуватимуться коливання в межах 50,80-51,30 грн/євро.
Комфортна сума для життя за кордоном
Раніше ми розповідали, скільки вистачає українцям для комфортного життя в різних країнах. Свої відповіді громадяни залишили в соціальній мережі Threads. Ось такі орієнтовні суми назвали люди, які давно мешкають за кордоном:
- Німеччина — до 2 000 євро;
- Франція — 1 300 євро;
- Португалія -- 3 500 євро;
- Грузія — до 1 700 євро;
- Греція — 1000 євро;
- Фінляндія — до 2 000 євро;
- Іспанія — 3 000 євро;
- Чикаго — 5 000 доларів;
- Хорватія — від 2 000 доларів;
- Румунія — до 2 000 євро;
- Латвія — 1 500 євро.
Звісно, обставини в кожного індивідуальні, тому вказані суми не можна вважати єдино правильними. Хтось у Німеччині витрачає понад 4 000 євро, бо має автомобіль і домашніх тварин, а комусь вистачає 1 500 євро на комфортне проживання в "дорогих" країнах, як от Іспанія чи Португалія.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Національний банк вивів з обігу банкноти по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року. Ними неможливо розрахуватися в магазині, транспорті чи будь-якому закладі.
Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заробити на купоно-карбованцях. Колекціонери готові заплатити кілька тисяч гривень за унікальні екземпляри. Чимало лотів можна знайти на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах.