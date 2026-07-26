Курс євро в Україні на хороших позиціях: до чого готуватися найближчим часом

Пункт обміну валюти, купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Протягом липня 2026 року українці могли купувати і продавати купюри євро з вигодою. Курс перебував на стабільному рівні з незначними коливаннями після різкого зростання у червні. Постає питання, чи затримається низхідний тренд на довше.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 27 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 50,96 грн. Як відомо, обчислення здійснюються через курс долара і залежно від співвідношення у головній валютній парі. Тобто регулятор самостійно не впливає на показники.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз єврозона певною мірою стабільна, там немає потрясінь, які би призвели до коливання курсу євро. В серпні продовжиться період відпусток у ЄС, тому варто чекати вересня, аби побачити подальшу динаміку", — зазначив економіст.

Співвідношення у парі зафіксувалося на рівні 1,14 дол./євро, завдяки чому офіційний курс може триматися у сталому діапазоні. Якщо показники не зміняться найближчим часом, то європейська валюта суттєво не подорожчає, а відбуватимуться коливання в межах 50,80-51,30 грн/євро.

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Комфортна сума для життя за кордоном

Раніше ми розповідали, скільки вистачає українцям для комфортного життя в різних країнах. Свої відповіді громадяни залишили в соціальній мережі Threads. Ось такі орієнтовні суми назвали люди, які давно мешкають за кордоном:

Німеччина — до 2 000 євро;

Франція — 1 300 євро;

Португалія -- 3 500 євро;

Грузія — до 1 700 євро;

Греція — 1000 євро;

Фінляндія — до 2 000 євро;

Іспанія — 3 000 євро;

Чикаго — 5 000 доларів;

Хорватія — від 2 000 доларів;

Румунія — до 2 000 євро;

Латвія — 1 500 євро.

Звісно, обставини в кожного індивідуальні, тому вказані суми не можна вважати єдино правильними. Хтось у Німеччині витрачає понад 4 000 євро, бо має автомобіль і домашніх тварин, а комусь вистачає 1 500 євро на комфортне проживання в "дорогих" країнах, як от Іспанія чи Португалія.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Національний банк вивів з обігу банкноти по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року. Ними неможливо розрахуватися в магазині, транспорті чи будь-якому закладі.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заробити на купоно-карбованцях. Колекціонери готові заплатити кілька тисяч гривень за унікальні екземпляри. Чимало лотів можна знайти на онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах.