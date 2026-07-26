Курс евро в Украине на хороших позициях: к чему готовиться в ближайшее время

Пункт обмена валюты, купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В течение июля 2026 года украинцы могли с выгодой покупать и продавать купюры евро. Курс оставался стабильным с незначительными колебаниями после резкого роста в июне. Возникает вопрос, затянется ли нисходящий тренд надолго.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 27 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 50,96 грн. Как известно, расчеты производятся через курс доллара и в зависимости от соотношения в основной валютной паре. То есть регулятор самостоятельно не влияет на эти показатели.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас еврозона в определенной степени стабильна, там нет потрясений, которые привели бы к колебаниям курса евро. В августе продолжится период отпусков в ЕС, поэтому стоит дождаться сентября, дабы увидеть дальнейшую динамику", — отметил экономист.

Соотношение в паре зафиксировалось на уровне 1,14 долл./евро, благодаря чему официальный курс может держаться в стабильном диапазоне. Если показатели не изменятся в ближайшее время, то европейская валюта существенно не подорожает, а колебания будут происходить в пределах 50,80-51,30 грн/евро.

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Комфортная сумма для жизни за рубежом

Ранее мы рассказывали, сколько нужно украинцам для комфортной жизни в разных странах. Свои ответы граждане оставили в социальной сети Threads. Вот такие ориентировочные суммы назвали люди, которые давно проживают за границей:

Германия — до 2 000 евро;

Франция — 1 300 евро;

Португалия — 3 500 евро;

Грузия — до 1 700 евро;

Греция — 1 000 евро;

Финляндия — до 2 000 евро;

Испания — 3 000 евро;

Чикаго — 5 000 долларов;

Хорватия — от 2 000 долларов;

Румыния — до 2 000 евро;

Латвия — 1 500 евро.

Конечно, у каждого свои индивидуальные обстоятельства, поэтому указанные суммы нельзя считать единственно верными. Кто-то в Германии тратит более 4 000 евро, потому что имеет автомобиль и домашних животных, а кому-то хватает 1 500 евро на комфортное проживание в "дорогих" странах, таких как Испания или Португалия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит избавиться от некоторых купюр гривны. Национальный банк вывел из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года. Ими невозможно расплатиться в магазине, транспорте или любом заведении.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут заработать на купоно-карбованцах. Коллекционеры готовы заплатить несколько тысяч гривен за уникальные экземпляры. Немало лотов можно найти на онлайн-аукционах и специализированных порталах.