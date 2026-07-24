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Головна Економіка На валютному ринку неспокійно: що буде з курсом долара та євро найближчим часом

На валютному ринку неспокійно: що буде з курсом долара та євро найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 19:10
Курси долара та євро диктують умови на валютному ринку: чого чекати українцям
Купюри долара/євро та жінка біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На валютному ринку України відбулися непередбачувані зміни. Обмін купюр долара став менш вигідним для громадян, оскільки офіційний курс знову спіймав висхідний тренд. Натомість вартість євро залишається стабільною і прогнозованою.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На п’ятницю, 24 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,81 грн/дол. Після невеликого падіння показників висхідний тренд повернувся, а в деяких обмінниках американську валюту продають по 45 грн/дол. і більше.

На валютному ринку неспокійно: що буде з курсом долара та євро найближчим часом - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Економіст зазначив, що причиною зростання курсу стало призупинення експорту морськими шляхами. Росія щоденно обстрілює українські порти, внаслідок чого відбулася часткова блокада судноплавства. Кораблі не можуть зайти в порти через великі безпекові ризики.   

"Припинився експорт, припинилося надходження виручки, тобто валюти зараз стає менше. Крім того, подорожчало пальне, оскільки відпала доставка морем і водночас зросли ціни на світовому ринку. Ці фактори призвели до коливання курсу долара", — зазначив Плотніков.

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При цьому експерт не прогнозує перевищення показника 45 грн/дол. найближчим часом, адже Національний банк буде стримувати девальвацію, використовуючи свої важелі впливу. Хіба що відбудуться непрогнозовані події, в першу чергу — на лінії фронту.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро близько місяця коливається у сталому діапазоні, не проявляючи схильності до висхідної або низхідної тенденції. Співвідношення у головній валютній парі перебуває на рівні 1,14 дол./євро, а середня вартість в обмінниках України — 51,35 грн/євро.

На валютному ринку неспокійно: що буде з курсом долара та євро найближчим часом - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз єврозона певною мірою стабільна, там немає потрясінь, які би призвели до коливання курсу євро. В серпні продовжиться період відпусток у ЄС, тому варто чекати вересня, аби побачити подальшу динаміку", — констатував Олексій Плотнікова.

Якщо співвідношення у головній валютній парі суттєво не зміниться, офіційний курс в Україні перебуватиме в діапазоні 50,80-51,30 грн/євро. Однак немає підстав очікувати чогось надзвичайного наприкінці липня 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продавати колекціонерам купоно-карбованці. За один екземпляр можна заробити кілька тисяч гривень. Ці гроші ввели в обіг тимчасово, коли розпався Радянський Союз, а національної валюти ще не було.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям варто позбутися деяких купюр гривні. Йдеться про маленькі номінали, які вивели з готівкового обігу. Використати в розрахункових операціях неможливо банкноти по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року.

курс долара курс євро обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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